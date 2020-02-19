Ведущий программы "Реальная мистика" признался, верит ли в потусторонние силы

Андрей Дебрин рассказал трагическую историю своей семьи

Популярный украинский актер и телеведущий, наиболее известный по программе "Реальная мистика", Андрей Дебрин дал откровенное интервью в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", в котором признался, верит ли в потусторонние силы.

Так, по словам Андрея Дебрина, на самом деле он с иронией относится к мистике. Телеведущий поделился трагической историей о своей сестре, которая умерла в раннем возрасте в результате рассеянного склероза. Вместо того, чтобы обратиться к врачам, Марина нашла знахарку, которая долгое время создавала видимость лечения. В итоге все закончилось трагично.

Родители скрывали от Андрея болезнь сестры, а когда он обо всем узнал, было уже слишком поздно.

"Два года беготни по бабкам, по каким-то фитотерапевтам, травникам. Я говорю: ты с ума сошла? Ну ты же уже знаешь все, какие травки? На что она ответила, что ее сглазили", – рассказывает ведущий.

Андрей бросился спасать сестру, обратился к американским врачам, но было уже поздно – болезнь стремительно прогрессировала.

Ведущий Андрей Дебрин Фото: instagram.com/debrin_andrii_actor

"Мы начали искать все эти лекарства. Но эти потерянные два года... Все, она слегла. Четыре последних года она просто была уже лежащая", – вспоминает Дебрин.

Накануне смерти сестры Андрею приснился страшный сон. Утром телеведущий понял, что предвещало сновидение.

"Очень страшный сон мне приснился. Я стою на балконе, начинается просто пожар. И на втором этаже рожает женщина. Все взрывается, все горит. И вот когда стекло разбивается от взрыва, она родила. И она с этим ребенком идет как раз напротив нас и кричит: "Спасите, спасите ребенка. И она падает. И после этого сна утром отец звонит, говорит, что все, Марина отключилась", – признается шоумен.

Об отношениях с супругой, сложном карьерном успехе Андрея Дебрина и потере матери – узнайте в сюжете "Зіркового шляху":

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