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Ведущий Сергей Зенин покидает программу "Ранок з Україною"

Телеведущий откровенно рассказал о коллективе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:38
Сергей Зенин
Сергей Зенин
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сергей Зенин уходит из утренних эфиров телеканала "Украина". За три с половиной года работы в кадре Сергей провел порядка 410 эфиров "Ранку з Україною", а сейчас решил реализовать свои творческие идеи.

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"Я всегда мечтал поработать в утреннем шоу, глядя на своих коллег по ТВ и радио, – говорит Сергей Зенин. – И я невероятно счастлив, что мне это удалось – тем более, что последние пару лет я был частью Лучшего Утра страны! Сначала подарил свой голос, работая брендвойсом, затем – всего себя, став ведущим. И я действительно работал на полную и невероятно рад всем тем результатам, которых удалось достичь!".

По словам Сергея, больше всего он ценит людей, которых встретил за время работы в проекте.

"Со многими мы стали настоящими друзьями – и это здорово! Одно из самых сложных решений – это уйти с работы, на которой все хорошо, и у окружающих это вызывает недоумение. И поверьте – это решение далось нелегко. Но меня всегда подпитывали изменения, так что я хоть и грущу, но больше все же нахожусь в предвкушении от возможности реализовать все свои многочисленные идеи и планы. Спасибо всем, кто смотрел и поддерживал все эти годы, спасибо команде за работу и каналу – за доверие! И процитирую самого себя: "А я наконец-то высплюсь!", – шутит ведущий.

Сергей Зенин покидает программу "Ранок з Україною"
Сергей Зенин покидает программу "Ранок з Україною"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Вся команда "Ранку з Україною" желает Сергею успехов в новых начинаниях.

"Желаем и правда, выспаться и обязательно на нашей подушке, чтоб не забывал свои самые лучшие утра в течение последних 3,5 лет. И, конечно же, благодарим Сергея за профессионализм, открытость, юмор и флирт, которым он наполнял студию и эфиры. В добрый путь! Сбычи мечт и целей. И всегда рады!" – комментирует руководитель проекта Валерия Лозгачева.

Имена новых ведущих программы "Ранок з Україною" зрители узнают в ближайшее время.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Ранее мы также писали, что ведущая Светлана Катренко тоже покидает прямые эфиры "Ранку з Україною". Уже известна причина неожиданного решения.

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