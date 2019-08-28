Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Венецианский кинофестиваль 2019: кто приехал из звездных гостей

28 августа на острове Лидо состоится открытие 76-го Венецианского кинофестиваля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:02
Брэд Питт на Венецианском кинофестивале 2019
Брэд Питт на Венецианском кинофестивале 2019
Фото: Getty Images

На острове Лидо в Италии 28 августа стартует Венецианский кинофестиваль 2019. Событие продлится до 7 сентября. Звездные гости неспешно прибывают на событие. Так, до официального открытия фестиваля были замеченыБрэд Питт, Катрин Денев, Дерек Бласберг, Эльза Хоск и другие участники предстоящих событий.

Кроме этого, узнайте, как закончился кинофестиваль в Одессе:

Почти все они только прибыли на остров с чемоданами и дорожными сумками. 

Катрин Денев на Венецианском кинофестивале 2019
Катрин Денев на Венецианском кинофестивале 2019
Фото: Getty Images

Отметим, что фильмом открытия Венецианского фестиваля в этом году станет новая картина японского кинорежиссера Хирокадзу Корээды "Правда" (La verite), главные роли в которой сыграли Катрин Денев и Жюльетт Бинош.

Звезды прибыли на Венецианский кинофестиваль 2019
Фото: AFP
Звезды прибыли на Венецианский кинофестиваль 2019
Фото: AFP
Звезды прибыли на Венецианский кинофестиваль 2019
Фото: AFP
Звезды прибыли на Венецианский кинофестиваль 2019
Фото: AFP
Звезды прибыли на Венецианский кинофестиваль 2019
Фото: AFP
Звезды прибыли на Венецианский кинофестиваль 2019
Фото: AFP
1/6

Также в программу киносмотра вошли фильмы "Джокер" (Joker) Тодда Филлипса, "К звездам" (Ad Astra) Джеймса Грэя, "Прачечная" (The Laundromat) Стивена Содерберга, "Дело Дрейфуса" (J’accuse) Романа Полански и другие.

Напомним, в 2018 году главный приз Венецианского кинофестиваля – "Золотого льва" - получил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Катрин Денев: "Мужчины - это необходимость" Встреча с Катрин Денев: Выросла в многодетной семье, а актрисой стала случайно У Брэда Питта появилось новое хобби
фильмы Эльза Хоск Катрин Денев Брэд Питт Венецианский кинофестиваль К звездам
Реклама

Новости партнеров

Zdeňka Seidlová: самые красивые бегуньи из Instagram
Zdeňka Seidlová: самые красивые бегуньи из Instagram
Невеста украинского футболиста балует фанатов фотографиями
Невеста украинского футболиста балует фанатов фотографиями
Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)
Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)
А умеете ли вы правильно варить куриную грудку
А умеете ли вы правильно варить куриную грудку

Популярные статьи

Сегодня, 13:33Fun

28 августа: какой сегодня праздник и что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 13:32Events

Успение Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в картинках и прозе

Сегодня, 11:30Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом: трогательное фото

Сегодня, 11:10Fun

Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 10:30Шоу-бизнес

Анджелина Джоли показала свой необычный дом в лесу Камбоджи: видео

Сегодня, 09:02Шоу-бизнес

67-летняя мать Веры Брежневой впечатлила фигурой в купальнике

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 28 августа: все знаки зодиака

Вчера, 16:46Fun

Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию

Вчера, 15:48Шоу-бизнес

"Все остальные в тени": Алла Пугачева высказалась о Светлане Лободе

Вчера, 11:17Шоу-бизнес

Павел Зибров женился: стала известна стоимость свадьбы и другие подробности

Вчера, 08:42Fun

Свекровь рассмешила молодоженов "пошлым подарком" на свадьбу: фото

Вчера, 08:25Техно

Земля оказалась менее пригодной для жизни: ученые

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 27 августа: все знаки зодиака

26 августаШоу-бизнес

"Просто бомба": MARUV зажгла в первом эфире "Танців з зірками"

26 августаШоу-бизнес

"Танці з зірками": как прошел первый выпуск шоу

25 августаШоу-бизнес

"Марш домой!": Потап резко отреагировал на откровенные фото Каменских

Новости партнеров

Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
9 самых крутых кондитеров в Instagram
9 самых крутых кондитеров в Instagram
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Треугольники из лаваша с начинкой на завтрак
Треугольники из лаваша с начинкой на завтрак
Колоссальная польза грецких орехов для спортсменов
Колоссальная польза грецких орехов для спортсменов
Бег и плоскостопие: мнение врачей
Бег и плоскостопие: мнение врачей
Зеленый коктейль - сила и здоровье для спортсменов
Зеленый коктейль - сила и здоровье для спортсменов