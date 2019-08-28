Венецианский кинофестиваль 2019: кто приехал из звездных гостей

28 августа на острове Лидо состоится открытие 76-го Венецианского кинофестиваля

Брэд Питт на Венецианском кинофестивале 2019 Фото: Getty Images

На острове Лидо в Италии 28 августа стартует Венецианский кинофестиваль 2019. Событие продлится до 7 сентября. Звездные гости неспешно прибывают на событие. Так, до официального открытия фестиваля были замеченыБрэд Питт, Катрин Денев, Дерек Бласберг, Эльза Хоск и другие участники предстоящих событий.

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Почти все они только прибыли на остров с чемоданами и дорожными сумками.

Катрин Денев на Венецианском кинофестивале 2019 Фото: Getty Images

Отметим, что фильмом открытия Венецианского фестиваля в этом году станет новая картина японского кинорежиссера Хирокадзу Корээды "Правда" (La verite), главные роли в которой сыграли Катрин Денев и Жюльетт Бинош.

Звезды прибыли на Венецианский кинофестиваль 2019 Фото: AFP Звезды прибыли на Венецианский кинофестиваль 2019 Фото: AFP Звезды прибыли на Венецианский кинофестиваль 2019 Фото: AFP Звезды прибыли на Венецианский кинофестиваль 2019 Фото: AFP Звезды прибыли на Венецианский кинофестиваль 2019 Фото: AFP Звезды прибыли на Венецианский кинофестиваль 2019 Фото: AFP 1/6

Также в программу киносмотра вошли фильмы "Джокер" (Joker) Тодда Филлипса, "К звездам" (Ad Astra) Джеймса Грэя, "Прачечная" (The Laundromat) Стивена Содерберга, "Дело Дрейфуса" (J’accuse) Романа Полански и другие.

Напомним, в 2018 году главный приз Венецианского кинофестиваля – "Золотого льва" - получил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона.

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