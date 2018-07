Вера Бежнева, Шарлиз Терон, Кончита Вурст в Амстердаме – что объединило знаменитостей

В Амстердам прибыли также Элтон Джон и принц Гарри

Вера Брежнева. Фото: Фото: instagram.com/ververa

В Амстердаме прошло важное событие, объединившие знаменитостей с разных континентов. На конференции, посвященной проблеме СПИДа, выступила голливудская актриса Шарлиз Терон, которая еще в 2008 году стала послом мира ООН за свое содействие борьбе со СПИДом и ВИЧ в Африке.

Актриса в своем Instagram поделилась фото с гостьей мероприятия – победительницей Евровидения-2014 Кончитой Вюрст (настоящее имя – Томас Нойвирт). Недавно певец признался, что является носителем ВИЧ.

Шарлиз Терон Фото: AFP Шарлиз Терон Фото: AFP Шарлиз Терон Фото: AFP Шарлиз Терон Фото: instagram.com/charlizeafrica Шарлиз Терон и Кончита Вюрст (справа) Фото: instagram.com/charlizeafrica 1/5

Кроме этого, на коференции присутствовал представитель британской королевской семьи – принц Гарри, а компанию ему составил его земляк, знаменитый певец и композитор – сэр Элтон Джон.

Принц Гарри и Элтон Джон с участниками мероприятия Фото: AFP

Знаменитый певец вместе с принцем Гарри объединились ради борьбы со СПИДом, основав совместную стратегию MenStar Coalition, которая нацелена на преодоление распространения смертельных инфекций и помощь людям. Об этом они заявили на конференции.

Элтон Джон и принц Гарри Фото: AFP

Еще одно важное событие, также связанное с проблемой СПИДа и ВИЧ, не смогла пропустить певица Вера Брежнева. "Вчера в Амстердаме прошел марш неравнодушных, где со всего мира собрались люди, которые ежедневно борются с эпидемией ВИЧ. Я, как человек и как посол доброй воли, стала частью этого события. Как круто видеть горящие глаза и чувствовать энергию неравнодушных людей. Ведь именно в единстве мы становимся сильнее!!! Be tolerant. Be kind. Be human", – написала в своем Instagram-аккаунте Вера.

Вера Брежнева. Фото: instagram/ververa Вера Брежнева. Фото: instagram/ververa Вера Брежнева. Фото: instagram/ververa Вера Брежнева. Фото: instagram/ververa Вера Брежнева. Фото: instagram/ververa 1/5

