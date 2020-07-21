Вера Брежнева и MONATIK вместе сбежали с вечеринки в Киеве: фото

Артисты удалились с торжества на катере

Журналисты засняли, как Вера Брежнева и MONATIK вместе покидают пляжную вечеринку. Певица и мультиартист отправились на прогулку по Днепру на катере – любоваться ночным Киевом.

В прошлые выходные на пляжах Киева было по-настоящему жарко. Не только из-за температуры воздуха, но и благодаря эффектному появлению красотки Веры Брежневой. Вместе с MONATIK они сначала зажгли на пляжной вечеринке, а потом сбежали с нее, устроив себе прогулку на катере.

Вера Брежнева и MONATIK Фото: пресс-служба

Но остаться незамеченными в этой шалости Вере и Диме не удалось. Они и не пытались – ведь это были съемки праздничного концерта телеканала "Украина" ко Дню Независимости. В грандиозном шоу "З Днем народження, Україно!" артисты исполнят свой совместный хит "ВЕЧЕРиНОЧКА".

Вера Брежнева и MONATIK Фото: пресс-служба

Артистка прокомментировала, чем это выступление было для нее особенным.

"Это большая возможность быть самой собой. Камера была почти незаметна, мы просто танцевали, кайфовали, так, как мы бы это делали, может, пойдя в клуб на дискотеку. Каждый раз, когда мы исполняем эту песню, я испытываю колоссальное удовольствие", – рассказала Вера Брежнева.

Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Несколько дней назад состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина и Верки Сердючки – музыкант спел в центре родного Харькова, а артистка устроила настоящий перфоманс на Крещатике. Кто еще из звезд примет участие в шоу "З Днем народження, Україно!" – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

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