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Вера Брежнева оголилась перед камерой: откровенные снимки

Певица попробовала себя в роли веб-модели

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 18:51

Известная певица Вера Брежнева, которая недавно развеяла все слухи о разводе с Константином Меладзе, попробовала себя в роли веб-модели. Во время карантина певица полностью оголилась перед веб-камерой ради домашней фотосесии.

Откровенные снимки с тегом фотографа Брежнева разместила на своей странице в Instagram. На кадрах 38-летняя экс-солистка группы "ВИА Гра" позирует в белоснежном доме, оголяя некоторые части тела. На первый взгляд кажется, что Вера ради снимков полностью обнажилась, но если присмотреться, то на теле звезды отчетливо виден телесный боди.

Веб-фотосессия певицы Веры Брежневой
Фото: instagram.com/ververa
Веб-фотосессия певицы Веры Брежневой
Фото: instagram.com/ververa
Веб-фотосессия певицы Веры Брежневой
Фото: instagram.com/ververa
Веб-фотосессия певицы Веры Брежневой
Фото: instagram.com/ververa
Веб-фотосессия певицы Веры Брежневой
Фото: instagram.com/ververa
Веб-фотосессия певицы Веры Брежневой
Фото: instagram.com/ververa
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"Моя первая web-фотосессия. Как вам такой формат? Какое фото нравится больше? Stay home, make love", – написала Вера Брежнева.

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Реакция поклонников была неоднозначной – часть фанатов остались в восторге от таких откровенных кадров, а остальные осудили Брежневу за излишнюю интимность.

Напомним, что ранее Вера Брежнева опубликовала неоднозначный пост, которым лишь усилила все догадки поклонников о ее разводе с мужем Константином Меладзе.

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