Вера Брежнева оголилась перед камерой: откровенные снимки
Певица попробовала себя в роли веб-модели
Известная певица Вера Брежнева, которая недавно развеяла все слухи о разводе с Константином Меладзе, попробовала себя в роли веб-модели. Во время карантина певица полностью оголилась перед веб-камерой ради домашней фотосесии.
Откровенные снимки с тегом фотографа Брежнева разместила на своей странице в Instagram. На кадрах 38-летняя экс-солистка группы "ВИА Гра" позирует в белоснежном доме, оголяя некоторые части тела. На первый взгляд кажется, что Вера ради снимков полностью обнажилась, но если присмотреться, то на теле звезды отчетливо виден телесный боди.
"Моя первая web-фотосессия. Как вам такой формат? Какое фото нравится больше? Stay home, make love", – написала Вера Брежнева.
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Реакция поклонников была неоднозначной – часть фанатов остались в восторге от таких откровенных кадров, а остальные осудили Брежневу за излишнюю интимность.
Напомним, что ранее Вера Брежнева опубликовала неоднозначный пост, которым лишь усилила все догадки поклонников о ее разводе с мужем Константином Меладзе.
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