Вера Брежнева опубликовала романтичное фото с Константином Меладзе
Певица поздравила мужа с днем рождения
Певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками на странице в Instagram редким фото в компании супруга – композитора Константина Меладзе.
Сегодня известный композитор празднует юбилей. Меладзе исполняется 55 лет. На черно-белом снимке Вера трогательно обнимает любимого мужчину.
Вера Брежнева воспитывает двух дочерей от предыдущих браков, а Константин Меладзе – троих дочерей от союза с Яной Сум.
В октябре 2015 года Вера Брежнева и Константин Меладзе сыграли свадьбу в Италии. Торжество было простым, тихим, только для двоих.
Недавно Вера Брежнева предстала в сексуальном и смелом образе.Исполнительница стала героиней журнала Glamour. Певица позировала в модном прозрачном плаще из коллекции Maison Martin Margiela (линия марки MM6) и купальнике с глубоким вырезом от Eres.
Напомним, Вера Брежнева рассказала, что любит неброский макияж. Певица может накраситься перед концертом самостоятельно – без помощи визажиста.
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