Вера Брежнева опубликовала романтичное фото с Константином Меладзе

Певица поздравила мужа с днем рождения

Вера Брежнева. Фото: Instagram

Певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками на странице в Instagram редким фото в компании супруга – композитора Константина Меладзе.

Сегодня известный композитор празднует юбилей. Меладзе исполняется 55 лет. На черно-белом снимке Вера трогательно обнимает любимого мужчину.

Вера Брежнева и Константин Меладзе Фото: Instagram

Вера Брежнева воспитывает двух дочерей от предыдущих браков, а Константин Меладзе – троих дочерей от союза с Яной Сум.

В октябре 2015 года Вера Брежнева и Константин Меладзе сыграли свадьбу в Италии. Торжество было простым, тихим, только для двоих.

Недавно Вера Брежнева предстала в сексуальном и смелом образе.Исполнительница стала героиней журнала Glamour. Певица позировала в модном прозрачном плаще из коллекции Maison Martin Margiela (линия марки MM6) и купальнике с глубоким вырезом от Eres.

Напомним, Вера Брежнева рассказала, что любит неброский макияж. Певица может накраситься перед концертом самостоятельно – без помощи визажиста.

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