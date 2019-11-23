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Вера Брежнева отреагировала на вероятный развод с Меладзе

В октябре звезда написала, что ее муж успевает "погуливать" с другой женщиной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:58
Вера Брежнева Фото: instagram.com/ververa
Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева, которая недавно заговорила о концерте в Киеве, прокомментировала в своем Instagram-аккаунте возможный развод с музыкальным продюсером Константином Меладзе. К слову, в октябре звезда написала ироничный пост после появившихся в СМИ слухов об измене мужа. Исполнительница пошутила, что восхищается Меладзе, который успевает не только заниматься работой, семьей и помощью родственникам, но и "погуливать" с другой женщиной.

INSTAGRAM

"Вера, вы явно в разводе с Константином", – написала пользовательница. "Вас это так волнует?" – ответила певица в комментариях под снимками, где она позирует в купальнике.

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Одна из подписчиц в комментариях под постом обратила внимание на тот факт, что звезда удалила со своей страницы все снимки с супругом.

Отметим, не так давно Вера Брежнева заявила, что никогда не была украинской певицей. По ее словам, Украина сама не воспринимала ее таковой. Аргументировала свое мнение Брежнева тем, что она не участвовала в отечественных "Песнях года", а также не имеет песен на украинском языке.

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Источник: Сегодня
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