"Нас объединяет любовь": Вера Брежнева показала большую дружную семью

Певица поделилась с поклонниками раритеным фото

Вера Брежнева. Фото: instagram/ververa

Известная популярная певица и актриса Вера Брежнева, которая недавно удивила поклонников совместным фото с дочерью Соней, показала архивное фото своей большой дружной семьи. На странице в Instagram знаменитость разместила снимок, где присутствует кроме мамы, сестер с мужьями и детьми, еще отец Брежневой. Певица рассказала, за что она благодарна своему папе, который 3 ноября 2018 года мог бы отметить свое 64-летие. Но, напомним, отец Веры не дожил и до 60-летнего юбилея.

"Нашему папе сегодня исполнилось бы 64. Но не исполнилось и 60ти.. Вот только именно благодаря их любви с мамой – есть мы )) и главное, что в нас есть, что нас объединяет – Любовь. Мы скучаем. Семья это сила. Семья это труд. Люди, любите друг друга", – трогательно написала Вера.

Семья Веры Брежневой Фото: Instagram/ververa

Напомним, Вера Брежнева, ставшая звездной гостьей показа новой коллекции Moschino и H&M, который прошел в Нью-Йорке при участии самых знаменитых моделей, включая Джиджи Хадид, Наоми Кэмпбелл, Стеллу Максвелл и даже самого Джереми Скотта, опубликовала еще одно фото с этого мероприятия. На нем Вера запечатлена вместе с дизайнером Марком Джейкобсом.