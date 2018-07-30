Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Вера Брежнева показала глубокое декольте в облегающем платье

Певица посетила фестиваль в Баку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Вчера, 29 июля, в столице Азербайджана – Баку завершился музыкальный фестиваль "Жара". Его посетили самые известные звезды шоу-бизнеса. Не пропустила мероприятие и популярная исполнительница – Вера Брежнева. 

37303206_2530948640549660_6768191219462832128_n
Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa
 

Для выхода на красную дорожку фестиваля 36-летняя певица выбрала довольно соблазнительный наряд – черное, облегающее платье с длинным рукавом и глубоким декольте. Фото появились в Instagram-сторис Веры.

37281628_263335237800507_8353197515062902784_n
Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa
 

Ранее на своей странице в Instagram Вера опубликовала несколько соблазнительных фото. На фото Вера позирует в обычных джинсах и майке, но даже в таком наряде ей удается оставаться сексуальной. 

Кроме этого, Вера Брежнева показала фото без макияжа. Певица разместила короткое видео, на котором показала, как проходит подготовка к ее выступлению. На ролике певица снимает весь процесс на камеру и пару раз появляется в кадре без мейк-апа.

Еще несколько материалов по теме:
Вера Брежнева вышла в свет в стильном наряде от Versace Джей Ло показала стройные ноги в изумрудном платье и чувственный поцелуй с бойфрендом Вера Бежнева, Шарлиз Терон, Кончита Вурст в Амстердаме - что объединило знаменитостей
фестиваль платье певица Вера Брежнева декольте
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров