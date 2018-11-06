Вера Брежнева показала "мужскую версию" себя

Певица сделала забавный фотоколлаж

Вера Брежнева. Фото: instagram/ververa

Известная певица Вера Брежнева активно ведет соцсети. Каждый день в ее Instagram появляются новые публикации.

В своих Instagram-сторис артистка разместила забавное фото, на котором с помощью специального приложения "превратила" себя в мужчину. Похоже, что результатом Вера осталась довольна. "Симпатичный такой мальчик получился", – подписала снимок певица и предложила подписчикам проголосовать – согласны они или нет.

Вера Брежнева Фото: скриншот

Напомним, Вера Брежнева показала архивное фото своей большой дружной семьи. На странице в Instagram знаменитость разместила снимок, где присутствует кроме мамы, сестер с мужьями и детьми, еще отец Брежневой. Певица рассказала, за что она благодарна своему папе, который 3 ноября 2018 года мог бы отметить свое 64-летие. Но, напомним, отец Веры не дожил и до 60-летнего юбилея.

Кроме этого, Вера недавно удивила поклонников совместным фото с дочерью Соней. Поклонники певицы не сразу поняли, где на снимке мать, а где дочь.