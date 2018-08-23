Вера Брежнева показала редкие фото со своими дочерьми

Певица нечасто публикует фото с детьми

Вера Брежнева. Фото: Instagram/ververa

Певица Вера Брежнева – мама двух дочерей. В перерывах между концертами и другими светскими мероприятиями она старается проводить с ними как можно больше времени. Но фото с детьми – редкие кадры в Instagram Веры.

На этот раз Брежнева решила поделиться с поклонниками снимками со старшей Соней и младшей Сарой, ведь, как утверждает сама певица, такое фото ей удается сделать нечасто.

Вера Брежнева с дочерьми Фото: instagram.com/ververa

"Почти невозможно сфотографироваться втроем, но с этими девочками для меня любой кадр прекрасен)) Вылетаю сегодня в Таллин на фестиваль, буду очень скучать", – подписала Вера серию фото с дочерьми.

Вера Брежнева с дочерьми Фото: instagram.com/ververa

Поклонники отметили, что дочери очень похожи на Веру, особенно младшая Сара: "Здравствуйте! Младшая копия Мамы,красавица!", "Какая красивая улыбка у младшей,да и вообще все трое красавицы", "Младшенькая так на вас похожа. Маленькая Вера", "Вера, у вас замечательные девочки. Сара, безумно похожа на вас, просто копия", "Какие чудесные, добрые, прекрасные фото!".

Вера Брежнева с дочерьми Фото: instagram.com/ververa

Напомним, Вера Брежнева показала шикарную фигуру в мини-шортах. Ранее певица рассказала о своих предпочтениях в косметике.