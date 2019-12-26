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Вера Брежнева после слухов о разводе опубликовала нежное фото с Константином Меладзе

37-летняя певица порадовала поклонников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:01
Константин Меладзе с Верой Брежневой
Константин Меладзе с Верой Брежневой
Фото: Instagram.com

Известная певица Вера Брежнева, которая недавно заговорила о концерте в Киеве, после слухов о разводе со своим супругом – продюсером и композитором Константином Меладзе опубликовала совместное нежное фото. Отметим, что знаменитость подозревали в романе с одной из его подопечных – солисткой группы "ВИА Гра" Эрикой Герцег.

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На опубликованном в Instagram снимке Константин Меладзе трогательно обнимает 37-летнюю звездную супругу. По словам Веры, поклонники ее часто просят делиться совместными кадрами с мужем, поэтому в канун новогодних праздников она решила преподнести им подарок.

Вера Брежнева и Константин Меладзе
Вера Брежнева и Константин Меладзе
Фото: instagram.com/ververa

"Перед каждым Новым годом люблю вас чем-то радовать. Самое сложное — понять чем именно. Судя по последним опросам поняла, что топ пожеланий выглядит так: фото с мужем, личная встреча, билеты на концерт. Исполняю. Фото — пожалуйста. Встречу за праздничным столом уже выиграла моя семья, а вот два билета на мой концерт могу подарить каждому желающему", — написала Брежнева.

Отметим, не так давно Вера Брежнева заявила, что никогда не была украинской певицей. По ее словам, Украина сама не воспринимала ее таковой. Аргументировала свое мнение Брежнева тем, что она не участвовала в отечественных "Песнях года", а также не имеет песен на украинском языке.

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