Вера Брежнева призналась, почему посещает психолога

Певица пришла поддержать подростков с диагнозом ВИЧ

Певица и актриса Вера Брежнева, которая выпустила капсульную коллекцию обуви, приняла участие в public talk организации Teenergizer, посвященному вопросам информирования молодежи о вирусе ВИЧ и способах бороться с ним. В ходе разговора звезда откровенно рассказала о том, как сама проходила подобные тесты и об отсутствии веры в себя.

Об опасности вируса иммунодефицита человека

В силу анатомических причин женщина быстрее может подхватить вирус, чем мужчина. Но это не повод пренебрегать защитой во время секса. Пока вы не уверены в своем партнере презервативы – лучший способ защитить себя. Если все же случился незащищенный половой акт и у вас есть сомнения, знайте, что в случай заражения у вас есть 72 часа, чтобы начать принять соответствующие препараты и подавить вирус в организме. Следует сразу же без стеснения обратиться в городские центры профилактики и борьбы со СПИДом.

Об осторожной благотворительности

"У меня уже 12 лет есть свой собственный фонд "Луч Веры". Мне помогает моя подруга Нина и бухгалтер. Вначале мы набили множество шишек на адресной помощи, получили много упреков от недовольных родителей. Были и те, кто принял помощь от нас в виде дорогостоящих препаратов, а потом просто продавал их другими нуждающимися. Я тогда, помню, что пришла к Нине и плачу: "Наверное, это что-то не мое, раз не получается". Подруга сказала, что я, конечно, могу прекратить, но потом себе это не прощу. Потому мы решили помогать больничным отделениям. Затем я осознала, что могу помогать еще больше, и в этот момент Вселенная будто услышала меня и мне предложили стать Послом доброй воли ООН по ВИЧ/СПИД".

О том, почему посещать психолога не стыдно

Мне будет 38 лет, и вот после 20 я стала часто посещать данного врача. Сначала проработала детские травмы, потом мне стало интересно и я продолжила изучать себя. Я не считаю это постыдным, я понимаю, что в сложной ситуации он может помочь. Особенно это поможет девушкам, ведь у нас меняется гормональный фон, и мы подвержены разным влияниям. Я бы наверное уже сошла бы с ума от того, что происходит внутри меня, если бы не разбирала множество ситуаций с психологом. Следует понимать, что это путь и одной встречи будет недостаточно, развязав один узел вам предстоит заняться следующим. Так же и в спорте, вы же укрепляете тело упражнением, вот нужно не забывать и о своем ментальном здоровье".

Вера Брежнева Фото: instagram.com/ververa

О том, чего боится

Cтрах – главное препятствие во всех делах. Мы боимся и не идем дальше, не развиваемся, не двигаемся. Страх – очень деструктивен. Конечно же, я боюсь за детей, боюсь, что когда состарюсь, то буду недееспособной, а также боюсь катаклизмов, которые от нас не зависят. А вот двигаться вперед – это мое. Если вы предложите мне проект, то я с удовольствием пойду на риск, мне интересно что-то запускать, и я уверена, что лучше попробовать и узнать, на что же ты в итоге способен. Так что старайтесь, чтобы страх вас никогда не ограничивал.

Как Вера начинает свое утро

Я тоже иногда просыпаюсь без настроения. Но очень важно, как ты себя настраиваешь с утра, как приветствуешь этот день. Я все равно улыбаюсь, даже через силу, ведь это как мышца, нужно развивать. Пью теплую воду и так вымываю все токсины за ночь, стараюсь успеть сделать зарядку, ведь от физического состояния зависит наше настроение и энергия. Еще для меня очень важен завтрак утром, дальнейшие приемы пищи мне уже не так важны. Я вообще уверена, что хоть одна, но причина для радости у нас всегда есть. Нам ничего изначально просто так не дается и важно самому уметь раскачать себя на позитивный лад. Если человеку самому не будет интересно жить, никакой энергии не появится.

Ранее мы также писали, что Вера Брежнева похвасталась естественной красотой.

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