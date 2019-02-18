Вера Брежнева сменила цвет волос
Вера Брежнева решила сделать свой образ более ярким
Все привыкли видеть Веру Брежневу с длинными светлыми волосами, но теперь кое-что изменилось. В преддверии весны певица решила немного освежиться.
Вера Брежнева добавила волосам розового оттенка и поделилась видео с обновленным образом на странице в Instagram: "Цвет настроения", – написала певица.
INSTAGRAM (@ververa) on
Подписчики отметили, что Брежневой хорошо с обновленным оттенком волос, но блонд подходит певице больше.
Ранее мы писали, что Вера Брежнева отметила 37-летие. Артистка опубликовала трогательное видео с Константином Меладзе.
Напомним, 13-летняя Маша Полякова рассказала, как зарабатывает в столь юном возрасте.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram