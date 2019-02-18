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Вера Брежнева сменила цвет волос

Вера Брежнева решила сделать свой образ более ярким

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:02
Вера Брежнева
Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa

Все привыкли видеть Веру Брежневу с длинными светлыми волосами, но теперь кое-что изменилось. В преддверии весны певица решила немного освежиться.

Вера Брежнева добавила волосам розового оттенка и поделилась видео с обновленным образом на странице в Instagram: "Цвет настроения", – написала певица.

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INSTAGRAM (@ververa) on

 

Подписчики отметили, что Брежневой хорошо с обновленным оттенком волос, но блонд подходит певице больше.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева отметила 37-летие. Артистка опубликовала трогательное видео с Константином Меладзе.

Напомним, 13-летняя Маша Полякова рассказала, как зарабатывает в столь юном возрасте.

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