Вера Брежнева топлес прогулялась по пляжу

Певица празднует 37-летие

Вера Брежнева Фото: instagram.com/ververa

На своей странице в Instagram именинница Вера Брежнева (артистке сегодня исполняется 37 лет) опубликовала пикантное видео. На нем певица в одной лишь летящей юбке, топлес прогуливается по пляжу и соблазнительно смотрит в камеру.

"Оглядываясь назад...", – лаконично подписала видеоролик Вера.

"Вера, как красиво", "Поздравляю тебя, прекрасная богиня, живи сладко и вечно", "Какая ж ты красивая", "Шикарная женщина", "Красота спасет мир!", "Какая же вы красивая, нежная и естественная", "Вера, вы просто Богиня женственности и изящество", "Подозреваю, что необыкновенно красивая и спереди, загадка, молодец", – пишут подписчики Веры в Instagram.

Отметим, что сейчас Вера находится на отдыхе на Мальдивах. Певица поделилась со своими подписчиками радостной новостью о том, что она долгое время хотела побывать на знаменитом острове, но никак не получалось.

Вера Брежнева с подругами Фото: instagram.com/ververa

С отдыха Брежнева публикует в сети множество фото. Известно, что на острове певица отдыхает со своими подругами. Обед на райском острове...Все хорошее быстро заканчивается... но пора возвращаться к работе. Много вопросов было : едим ли мы, и что ?)- да )) мы едим", – подписала Вера недавнее фото в сети.

Напомним, Вера Брежнева похвасталась стройной фигурой на Мальдивах.

Ранее Вера Брежнева опубликовала яркое фото, на котором позирует вместе со своими дочерьми Соней и Сарой.

Смотрите видео о том, как Вера Брежнева собирается в политику:

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