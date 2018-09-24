Вера Брежнева в прозрачном боди блистала на показе Philipp Plein в Милане

Поклонники пришли в восторг от образа певицы

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Популярная певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, которая вызвала споры в сети провокационным снимком, прошлась по подиуму под руку с немецким модельером Филиппом Плейном, который презентовал новую коллекцию своего бренда в рамках Недели моды в Милане. Об этом стало известно с публикации артистки в Instagram.

Брежнева вышла на подиум в прозрачном черном боди и облегающих брюках, которые выгодно подчеркивали ее идеальную фигуру.

"В Милане на одну ночь, успеть посетить показ Philipp Plein в крутой атмосфере! Total look – Philipp Plein", – написала Вера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 22 Сен 2018 в 12:35 PDT

Поклонники от образа певицы пришли в восторг и написали, что Вера украсила вечер своим появлением: "Какая она красотка", "Вера, Вы ослепительны", "Вера вы волшебная", "Вера, Вы такая ....и не знаю как написать, слова такого нет!!!! )))А может я его не знаю просто !!! ))Красивая, очаровательная, сногсшибательная, талантливая женщина", "Украсила собой вечер", "Вера Вы богиня!!!! Любовь спасет МИР!!!!!"



Напомним, Вера Брежнева показала фото с дочерью Соней. Ранее певица рассказала о своих предпочтениях в косметике.