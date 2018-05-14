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Вера Брежнева в сексуальном платье за четыре тысячи долларов блистала на красной дорожке

Свой образ Брежнева дополнила серьгами с бриллиантами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:31
Вера Брежнева. Фото: Instagram
Вера Брежнева. Фото: Instagram

Певица Вера Брежнева продемонстрировала сексуальный и эффектный образ. Артистка стала гостьей Каннского кинофестиваля.

Вера была замечена на показе фильма "Три лица" Джафара Панахи. На красной дорожке Брежнева позировала в элегантном наряде от Versace. 

Вера примерила черное платье с разрезом и открытой спиной, стоимостью 3925 долларов. Свой образ Брежнева дополнила серьгами с бриллиантами от Messika и босоножками от Yves Saint Laurent.

Волосы певица собрала в пучок. 

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Вера Брежнева
Фото: Getty
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Вера Брежнева
Фото: Instagram
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Платье как у Веры Брежневой
Фото: скриншот

Ранее телеведущая и певица Регина Тодоренко прошлась по красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля и появилась на премьере фильма "Пепел – самый чистый белый".

Напомним, супермодель Ирина Шейк продемонстрировала в Каннах три эффектных наряда.

Напомним, Кейт Бланшетт удивила выбором наряда. Актриса в Каннах повторила свой образ четырехлетней давности. Кейт выбрала элегантное платье с кружевом от Armani Prive, в котором в 2014 году позировала на премии "Золотой глобус" 

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Источник: "Сегодня"

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