Вера Брежнева в сексуальном платье за четыре тысячи долларов блистала на красной дорожке

Свой образ Брежнева дополнила серьгами с бриллиантами

Вера Брежнева. Фото: Instagram

Певица Вера Брежнева продемонстрировала сексуальный и эффектный образ. Артистка стала гостьей Каннского кинофестиваля.

Вера была замечена на показе фильма "Три лица" Джафара Панахи. На красной дорожке Брежнева позировала в элегантном наряде от Versace.

Вера примерила черное платье с разрезом и открытой спиной, стоимостью 3925 долларов. Свой образ Брежнева дополнила серьгами с бриллиантами от Messika и босоножками от Yves Saint Laurent.

Волосы певица собрала в пучок.

Вера Брежнева Фото: Getty

Вера Брежнева Фото: Instagram

Платье как у Веры Брежневой Фото: скриншот

Ранее телеведущая и певица Регина Тодоренко прошлась по красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля и появилась на премьере фильма "Пепел – самый чистый белый".

Напомним, супермодель Ирина Шейк продемонстрировала в Каннах три эффектных наряда.

Напомним, Кейт Бланшетт удивила выбором наряда. Актриса в Каннах повторила свой образ четырехлетней давности. Кейт выбрала элегантное платье с кружевом от Armani Prive, в котором в 2014 году позировала на премии "Золотой глобус"