Вера Кекелия снялась обнаженной в чувственном клипе вместе со своим мужем

Вера и Роман Дуда выпустили видео на общий трек "Тобі"

Вера Кекелия и Роман Дуда. Фото: пресс-служба

Певческие супруги Вера Кекелия и Роман Дуда, под выступление которых в финале "Танцев со звездами" станцевали Екатерина Кухар и Александр Стоянов, порадовали фанов новинкой. Артисты выпустили чувственный клип на общий украиноязычный трек "Тобі".

В клипе Вера и Рома сыграли пару, которая, находясь в одном доме, не видит друг друга.

Словно в параллельной реальности, каждый живет своей жизнью, не замечая ничего вокруг. Герои углубляются в свой внутренний мир, пока случайное прикосновение не меняет их жизнь, давая шанс обрести счастье.

"Через историю в клипе мы хотели донести идею того, что часто люди живут, не замечая других. Переживая свои неудачи, сомнения, концентрируясь лишь на себе, мы упускаем возможность стать счастливее, встретить "того самого" человека и изменить свою жизнь. А нужно лишь открыться миру и научиться замечать прекрасное вокруг себя", – прокомментировала работу Вера Кекелия.

Съемки клипа проходили в живописных украинских Карпатах среди гор и красочного осеннего леса. DUDA признался, что съемочной группе приходилось преодолевать сложные погодные условия и сильный холод:

"Пейзажи высоко в горах были просто потрясающими. Такого раньше я не видел никогда. Но туманы, гололед по утрам и холод затрудняли съемки. Самыми сложными были сцены в воде. При температуре воздуха 2-5 градусов мы снимали в ледяном горном водопаде. Нужно было находиться там до 20 минут. Честно, зуб на зуб не попадал, и даже гидрокостюм не помогал".

Режиссером-постановщиком клипа выступила Леся Подолянко, оператор – Евгений Усанов. Автором текста и музыки композиции является DUDA.

Напомним, ранее Вера Кекелия рассказала о своих комплексах. Артистка призналась, что долгое время ее не устраивала собственная внешность.