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"Верка Сердючка отдыхает": Леся Никитюк с паской возле церкви попала в неловкую ситуацию, видео

Телеведущая опубликовала на своей личной страничке в Instagram забавное видео

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:55

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно похвасталась стройными ногами, опубликовала на своей личной страничке в Instagram забавное видео, на котором она освящает паску. На записи, снятой в прошлом году, звезда с пасхальной корзиной в руках стоит возле церкви. К ней подходит священник и щедро обливает святой водой – причем прямо в лицо.

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В храм телеведущая пришла в ярком голубом плаще средней длины и с темным платком на голове. В подписи к видео Никитюк написала: "Христос Воскрес! Улыбайтесь! #staytohavetomorrow #stayathome. P.S. 2019 год".

INSTAGRAM

Поклонники не прошли мимо и принялись обсуждать видео, шутя и засыпая Лесю комплиментами. "Это не Леся, а просто ходячая юмористка, обожаем ее и любим!" – написала одна из подписчиц. "Верка Сердючка отдыхает", – отметила другая.

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Смотрите в сюжете, как Леся Никитюк выпустила первую сольную песню:

Ранее Леся Никитюк продемонстрировала сексуальную фигуру и потроллила звездных коллег. Кроме этого, мы рассказывали, как телеведущей в прямом эфире позвонил Джаред Лето.

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Источник: Сегодня
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