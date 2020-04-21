"Верка Сердючка отдыхает": Леся Никитюк с паской возле церкви попала в неловкую ситуацию, видео

Телеведущая опубликовала на своей личной страничке в Instagram забавное видео

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно похвасталась стройными ногами, опубликовала на своей личной страничке в Instagram забавное видео, на котором она освящает паску. На записи, снятой в прошлом году, звезда с пасхальной корзиной в руках стоит возле церкви. К ней подходит священник и щедро обливает святой водой – причем прямо в лицо.

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В храм телеведущая пришла в ярком голубом плаще средней длины и с темным платком на голове. В подписи к видео Никитюк написала: "Христос Воскрес! Улыбайтесь! #staytohavetomorrow #stayathome. P.S. 2019 год".

INSTAGRAM

Поклонники не прошли мимо и принялись обсуждать видео, шутя и засыпая Лесю комплиментами. "Это не Леся, а просто ходячая юмористка, обожаем ее и любим!" – написала одна из подписчиц. "Верка Сердючка отдыхает", – отметила другая.

Читайте также: Леся Никитюк представила собственную маску в Instagram и попросила украинцев не паниковать

Смотрите в сюжете, как Леся Никитюк выпустила первую сольную песню:

Ранее Леся Никитюк продемонстрировала сексуальную фигуру и потроллила звездных коллег. Кроме этого, мы рассказывали, как телеведущей в прямом эфире позвонил Джаред Лето.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться