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Верка Сердючка публично отругала маму в центре Киева: фото

Сегодня, 08:00

Артистка выступила перед публикой на Крещатике

На съемках праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое телеканал "Украина" покажет 24 августа в 20:00, артисты коллектива Verka Serduchka & Band устроили горячие танцы прямо на Крещатике. Кроме того, Верка Сердючка "отчитала" маму за то, что она сделала на публике.

Зажигательное выступление Verka Serduchka & Band в центре Киева вызвало немало обсуждений в Сети. Артисты пели, танцевали, угощали людей игристым, а некоторые даже купались в фонтане.

Верка Сердючка выступила на Крещатике
Верка Сердючка выступила на Крещатике
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Но, как оказалось, поведение мамы сильно разозлило Верку. Поэтому она публично отругала ее. Но не за горячие танцы с парнем из коллектива, а за то, что та забыла дома маску.

"Мама меня, конечно, у фонтана вывела. Она в зоне риска и не надела маску. Ганьба!" – выразила недовольство поведением мамы на съемочной площадке телеканала "Украина" Верка Сердючка.

Verka Serduchka & Band устроили горячие танцы прямо на Крещатике
Verka Serduchka & Band устроили горячие танцы прямо на Крещатике
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Яркое выступление Верки Сердючки на Крещатике зрители увидят в праздничном концерте "З Днем народження, Україно!", который покажут на телеканале "Украина" 24 августа в 20:00.

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Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Уже состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина, Верки Сердючки, Веры Брежневой и MONATIK, NK | Настя Каменских, Павла Зиброва, Олега Винника, Тины Кароль, Michelle Andrade, Александра Пономарева, Макса Барских, Оли Поляковой, TAYANNA, DZIDZIO, групп "Время и Стекло", MOZGI и KADNAY. Кто еще из звезд примет участие в шоу телеканала "Украина" – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Смотрите грандиозный концерт "З Днем народження, Україно!" 24 августа, в 20:00 в День Независимости Украины, на телеканале "Украина"!

Ранее мы писали, что DZIDZIO в пижаме разбрасывался деньгами в центре Львова.

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