Верка Сердючка удивила неожиданной сменой имиджа: фото

Украинская певица решила сменить привычный образ

Верка Сердючка Фото: instagram.com/v_serduchka

Украинская певица Верка Сердючка, которая в этом году покоряла израильскую сцену песенного конкурса Евровидение-2019, удивила поклонников неожиданной сменой имиджа. Дело в том, что артистка на протяжении уже многих лет выступает в одном и том же амплуа – в огромных очках, со звездой на голове и серебристом костюме.

Верка Сердючка на сцене уже более 25-ти лет. Все детали ее творческой карьеры смотрите в сюжете:

На протяжении всей своей карьеры Верка Сердючка не особо экспериментировала со сценическими образами. Ее легендарный головной убор в виде серебристой звезды стал для артистки визитной карточкой не только в Украине, но и за ее пределами. Недавно Верка все же решилась на некие изменения. На своей странице в Instagram она опубликовала новое фото, на котором предстала в неожиданном образе.

Верка Сердючка Фото: instagram.com/v_serduchka

На опубликованном снимке Сердючка позирует в ярко-красном платье на фоне леса и держит в одной руке череп, а в другой маленькую сову. Но самые главные изменения коснулись ее прически – певица примеряла светлый парик средней длины с короткой челкой, украсив голову розовой повязкой.

К чему приурочена кардинальная смена имиджа, пока неизвестно. Возможно, этот снимок был сделан во время очередных съемок. В любом случае фанатам пришелся по душе такой игривый образ и они не жалели комплиментов артистке.

Ранее мы сообщали о том, что Верка Сердючка примерила амплуа солистки Spice Girls.

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