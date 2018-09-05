Верка Сердючка выступила на афтепати открытия "Новой Волны" в Сочи
На вечеринке были замечены Ани Лорак, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров и другие
4 сентября украинская певица Верка Сердючка, которая не так давно "зажгла" в Одессе, дала первый за последнее время публичный концерт в Росcии. Андрей Данилко стал специальным приглашенным гостем звездного афтепати открытия конкурса "Новая Волна" в Сочи.
Видео с выступлением Сердючки в своем Instagram разместил российский исполнитель Сергей Лазарев, который энергично вытанцовывал под ее хит вместе с Ани Лорак.
"Сегодня прошел концерт открытия "Новой волны" 2018. А вслед отгремело Afterparty открытия. White party. Dress code: белые костюмы. Было очень красиво и весело. Специальный гость – Верка Сердючка. Мы все очень давно не видели Андрея Данилко, и он конечно зажег. Нас с Каролиной Верка Сердючка и ее мама вытащили на сцену и мы оторвались по полной. Прошу заметить, что мы абсолютно трезвые. Мы просто очень рады были видеть своего друга Андрея Данилко и всячески его поддерживали. Верка, с Возвращением", – подписал видео певец.
Кроме того, отметим, что на вечеринке присутствовал и Филипп Киркоров, с которым, по словам Данилко, в последнее время они не общались.
Но, как можно заметить на видео, поп-король российской эстрады зажег вместе с Сердючкой на сцене афтепати. Данилко исполнил кавер хита Киркорова "Цвет настроения синий", чем вызвал огромный ажиотаж у публики.
Напомним, ранее Андрей Данилко дал откровенное интервью "Сегодня".