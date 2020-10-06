Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Верните Винника: Сеть возмущена дисквалификацией артиста на "Танцях з зірками"

Сегодня, 14:05

В шестом выпуске Олег Винник и Алена Шоптенко вынуждены были покинуть проект

В шестом выпуске "Танців з зірками-2020" Олега Винника и Алену Шоптенко дисквалифицировали, потому что они пропустили два выступления. После прямого эфира зрители шоу устроили флешмоб в Сети, в надежде вернуть любимого артиста на проект.

Согласно правилам "Танців з зірками", участники, которые дважды не появляются на паркете, должны покинуть шоу. Винник и Шоптенко находятся на самоизоляции, так как заразились коронавирусом. Врачи не разрешают им танцевать, учитывая, что состояние Алены намного хуже, чем у Олега. По итогу они покинули проект.

Олег Винник и Алена Шоптенко
Олег Винник и Алена Шоптенко
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Участники "Танців з зірками", телезрители, пользователи соцсетей и звезды украинского шоу-бизнеса устроили акцию в поддержку одной из самых ярких пар этого сезона и засыпали страницу Винника комментариями:

  • "Несправедливо!!! Мы бы хотели видеть вашу пару еще на паркете! Выздоравливайте".
  • "Олег, мы искренне переживаем за вас. Ваша пара дарит самые яркие эмоции с самого первого эфира, это безусловно самое лучшее украшение проекта. Желаем, чтобы вы поскорее выздоровели и вернулись на паркет, будет очень не хватать вас там".
Скриншот: instagram.com/olegg.vynnyk
  • "Однозначно вернуть, дисквалификация не должна быть, потому что человек не смог выйти на паркет из-за болезни, а не по своей прихоти... Для меня дисквалификация – это более негативно, если человек нарушил правила и т.д. Так что считаю дисквалификацию не совсем корректной".

Читайте также:
Дисквалификация Винника и слезы Цыбульской: как прошел шестой выпуск "Танців з зірками-2020"

Свои пожелания скорейшего выздоровления оставили и звезды шоу-бизнеса, среди которых Женя Кот, Илона Гвоздева, Ольга Фреймут, Слава Каминская и другие.

"Олег, Аленка, выздоравливайте! P.S. справедливости ради — если бы зрителям дали сделать свой выбор, уверена, клуб вовчиць наверняка не позволил бы такому случиться и я вместе с ними в первых рядах", – высказалась участница дуэта "НЕАНГЕЛЫ".

К слову, сам Олег Винник согласился с правилами "Танців", добавив, что ему очень жаль покидать проект. Певец отдал все голоса зрителей за их с Аленой пару другим участникам этого сезона – Ольге Фреймут и Илье Падзине.

Подробнее о заражении Олега Винника коронавирусом, смотрите в сюжете:

Напомним, что в минувшее воскресенье проект покинула еще одна пара. Об этом мы рассказывали здесь.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Лидер "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" растрогал проницательной румбой под хит "Скрябина" на "Танцях з зірками" Заразившаяся коронавирусом Алена Шоптенко рассказала о своем самочувствии Муж Алены Шоптенко заразился коронавирусом и посоветовал, когда лучше делать тест
Алена Шоптенко Олег Винник Танці з зірками
Реклама

Новости партнеров

Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе

Популярные статьи

Сегодня, 11:16Events

Именины в октябре-2020: у кого и когда отмечается день ангела

Сегодня, 05:50Психология

Гороскоп на сегодня 6 октября: Овнам нельзя переутомляться, а Тельцам важно держать эмоции под контролем

Вчера, 15:00Events

Международный день врача: поздравления с праздником

Вчера, 14:30Шоу-бизнес

Светлана Лобода отрезала локоны и показала свой новый имидж: фото

Вчера, 14:19Шоу-бизнес

"Мне ничего не угрожает": Оля Полякова прокомментировала скандальный концерт в Харькове

Вчера, 13:05Events

С Днем учителя: лучшие поздравления коллегам в прозе и стихах

Вчера, 11:10Fun

В Египте нашли 59 древних саркофагов. Один из них удалось открыть (видео)

Вчера, 10:46Шоу-бизнес

Страдала два года: Надежда Мейхер призналась, что помогло ей выйти из тяжелой депрессии

Вчера, 05:16Психология

Гороскоп на сегодня 5 октября: Водолею нужно отрегулировать режим дня, а Рыбам – позаботиться о здоровье

Вчера, 00:50Шоу-бизнес

Дисквалификация Винника и слезы Цыбульской: как прошел шестой выпуск "Танців з зірками-2020"

Вчера, 00:14Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в шестом эфире

4 октябряСтиль

Gucci представил платье для мужчин за 2600 долларов: как выглядит наряд

4 октябряEvents

Что подарить на День учителя: много полезных советов (фото)

4 октябряПсихология

Гороскоп на неделю 4-10 октября: все знаки зодиака

4 октябряEvents

Сегодня празднуем День учителя-2020 в Украине

4 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 4 октября: Овну нужно составить план, а Тельцу нельзя лениться

Новости партнеров

Эпатажная жена футболиста Александрии взрывает инстаграм
Эпатажная жена футболиста Александрии взрывает инстаграм
Богиня: Ивлеева шокировала сеть откровенным фото
Богиня: Ивлеева шокировала сеть откровенным фото
Самая красивая спортсменка Беларуси
Самая красивая спортсменка Беларуси
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Экс-ведущая "ПроФутбола" показала, что прячет под пиджаком - Фото
Экс-ведущая "ПроФутбола" показала, что прячет под пиджаком - Фото
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Как у Началовой: страшная болезнь изуродовала Дубовицкую
Как у Началовой: страшная болезнь изуродовала Дубовицкую
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять