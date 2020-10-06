Верните Винника: Сеть возмущена дисквалификацией артиста на "Танцях з зірками"

В шестом выпуске Олег Винник и Алена Шоптенко вынуждены были покинуть проект

В шестом выпуске "Танців з зірками-2020" Олега Винника и Алену Шоптенко дисквалифицировали, потому что они пропустили два выступления. После прямого эфира зрители шоу устроили флешмоб в Сети, в надежде вернуть любимого артиста на проект.

Согласно правилам "Танців з зірками", участники, которые дважды не появляются на паркете, должны покинуть шоу. Винник и Шоптенко находятся на самоизоляции, так как заразились коронавирусом. Врачи не разрешают им танцевать, учитывая, что состояние Алены намного хуже, чем у Олега. По итогу они покинули проект.

Олег Винник и Алена Шоптенко Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Участники "Танців з зірками", телезрители, пользователи соцсетей и звезды украинского шоу-бизнеса устроили акцию в поддержку одной из самых ярких пар этого сезона и засыпали страницу Винника комментариями:

"Несправедливо!!! Мы бы хотели видеть вашу пару еще на паркете! Выздоравливайте".

"Олег, мы искренне переживаем за вас. Ваша пара дарит самые яркие эмоции с самого первого эфира, это безусловно самое лучшее украшение проекта. Желаем, чтобы вы поскорее выздоровели и вернулись на паркет, будет очень не хватать вас там".

Скриншот: instagram.com/olegg.vynnyk

"Однозначно вернуть, дисквалификация не должна быть, потому что человек не смог выйти на паркет из-за болезни, а не по своей прихоти... Для меня дисквалификация – это более негативно, если человек нарушил правила и т.д. Так что считаю дисквалификацию не совсем корректной".

Свои пожелания скорейшего выздоровления оставили и звезды шоу-бизнеса, среди которых Женя Кот, Илона Гвоздева, Ольга Фреймут, Слава Каминская и другие.

"Олег, Аленка, выздоравливайте! P.S. справедливости ради — если бы зрителям дали сделать свой выбор, уверена, клуб вовчиць наверняка не позволил бы такому случиться и я вместе с ними в первых рядах", – высказалась участница дуэта "НЕАНГЕЛЫ".

К слову, сам Олег Винник согласился с правилами "Танців", добавив, что ему очень жаль покидать проект. Певец отдал все голоса зрителей за их с Аленой пару другим участникам этого сезона – Ольге Фреймут и Илье Падзине.

Подробнее о заражении Олега Винника коронавирусом, смотрите в сюжете:

Напомним, что в минувшее воскресенье проект покинула еще одна пара. Об этом мы рассказывали здесь.

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