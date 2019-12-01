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Вернувшихся на сцену The Pussycat Dolls раскритиковали за выступление на X Factor

Поп-группа впервые вышла на сцену после после 10-летнего перерыва

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:13
The Pussycat Dolls вернулись на сцену
The Pussycat Dolls вернулись на сцену
Фото: instagram.com/pussycatdolls/

На днях стало известно, что американская группа The Pussycat Dolls возвращается на сцену. Первое выступление коллектива после длительного перерыва почти в 10 лет состоялось на шоу X Factor. Однако зрители восприняли номер девушек неоднозначно.

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The Pussycat Dolls устроили настоящий перфоманс во время британского шоу The X Factor, одним из тренеров которого является вокалистка Николь Шерзингер.

На сцене девушки появились в откровенных образах, исполнили попурри из своих самых известных хитов, презентовали новую песню, и показали, что пребывают в потрясающей физической форме.

The Pussycat Dolls – X Factor:

И хотя поклонники коллектива рады такому яркому возвращению PCD, некоторые зрители назвали номер артисток "стриптизом", передает The Sun.

"Весьма неподходящий контент для этого времени суток. The Pussycat Dolls выглядят так, будто они из стриптиз-клуба. Не очень хорошая модель поведения для маленьких девочек","Матери продолжают жаловаться на то, как их маленькие дети видели Pussycat Dolls в этих костюмах, я надеюсь, что они никогда не пойдут на пляж в жаркий летний день", – пишут пользователи сети.

Отметим, что группа The Pussycat Dolls была популярна в 1995 году и распалась в 2010-м. Спустя десять лет исполнительницы отправятся в тур и снова будут радовать фанатов новыми хитами.

Ранее в сети появилось выступление Тины Кароль и Dan Balan на М1 Music Awards 2019.

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