"Весь в отца": 50-летняя Ирина Билык показала своего подросшего сына, фото

Снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram

50-летняя певица, легенда украинской эстрады Ирина Билык, которая недавно отпраздновала юбилей, показала совместную фотографию со своим четырехлетним сыном Табризом. Звезда приняла участие в фотосессии для одного из модных журналов для женщин. Соответствующий кадр она опубликовала на личной странице в Instagram.

Ирина Билык Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Недавно в интервью я сказала, что лучший подарок в моей жизни – это мои сыновья! А какой подарок для вас самый лучший в жизни?" – спросила у своих поклонников Ирина Билык.

INSTAGRAM

На снимках артистка позирует в длинном черном наряде с белоснежной шляпой на голове. Маленький Табриз выглядит не менее стильно: он одет для фото в темные джинсы, белую рубашку и пиджак.

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Подписчики Ирины Билык пришли в восторг от новой публикации певицы. Они засыпали Билык и ее сына комплиментами. "Очень красивые", "Восхитительно", "Такие милые", "Мальчик – весь в отца", – пишут поклонники в комментариях.

Смотрите видео о подробностях личной жизни Ирины Билык

К слову, сын Ирина Билык, Табриз, родился при помощи суррогатного материнства в декабре 2015-го года. Его отец – супруг певицы Аслан Ахмадов.

Напомним, ранее певица показала, как муж поздравил ее с днем рождения.

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