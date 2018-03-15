Весенний "Вечерний Квартал": Сумская породнилась с Зеленскими, а Кравец показала сексуальный образ

Сегодня, 10:01

Владимир Зеленский прочитал монолог на тему, что произойдет, когда мужчина окажется в теле женщины


Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Во Дворце "Украина" состоялась концерт-съемка проекта "Вечерний Квартал". Это первая премьера развлекательного шоу в новом сезоне. Весенний "Вечерний Квартал" будет посвящен Международному женскому дню и всем женщинам Украины.  В новой программе "Вечернего Квартала" – веселые семейные номера и много актуальных шуток. Среди зрителей в партере – игроки футбольного клуба "Динамо", мама Владимира Зеленского и теща Евгения Кошевого.

Впервые в  концерте "Вечернего Квартала" приняли участие известные артисты – Станислав Боклан и Ольга Сумская. Актеры сыграли родителей Зеленского – вместе с "сыном" они смотрят "Вечерний Квартал" по телевизору. "Везде Кошевой, какой молодец. А может, ты его уволишь, Вова?",  - говорит "сыну" Сумская. Дебютировала на сцене и собака Ольги Сумкой – чихуахуа Джессика. Владимир Зеленский также прочитал монолог на тему, что произойдет, когда мужчина окажется в теле женщины.

В конце номера, посвященного Олимпиаде-2018, на сцену вышел украинский лыжник Александр Абраменко, который завоевал единственную золотую медаль для себя и для Украины в Пхенчхане.

Зеленский сыграл отца восьми дочерей. Узнав, что его "жена" (Елена Кравец) беременна девятой дочерью, он решил пригнуть с крыши. На помощь "отцу" одних девочек пришел полицейский (Юрий Крапов), который воспитывает восьмых сыновей. "За что руками не возьмусь, косичка получается", – шутил персонаж Зеленского.  

Евгению Кошевому достались роли постаревшего трубадура в сценке "Бременские музыканты после 30 лет семейной жизни" и попугая Иннокентия, который знает о своем хозяине слишком много. Елена Кравец предстала на сцене в образе принцессы.

Для зрителей выступили – "Время и Стекло", MOZGI, Mgzavrebi, "Без обмежень" и Сергей Бабкин (артист впервые принимает участие в шоу "Квартала").

"Атмосфера невероятная, чувствовал себя как дома. Было такое ощущение, что я на концерте не первый раз, а где-то – 25-й. Ребята встретили с любовью, легким трепетом. Ранее мы заочно только встречались. Это наша первая встреча. Ребята такие же, какими я их себе представлял", – поделился с "Сегодня" Сергей Бабкин.

Напомним, шоумен, сценарист, руководитель авторской группы студии "Квартал 95" Артем Гагарин в интервью "Сегодня" рассказал, какой украинский фильм достоин "Оскара" и кого бы хотел сыграть в кино
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Автор:

Оксана Ткаченко

Источник:

"Сегодня"

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