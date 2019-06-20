Вещи, как у Кэрри Брэдшоу: Сара Джессика Паркер открыла магазин
Звезда "Секса в большом городе" распродает одежду из сериала
Огромная распродажа от Сары Джессики Паркер, та и еще какой! Актриса основала свой интернет-магазин, в котором каждый желающий может приобрести эксклюзивные вещи из сериала "Секс в большом городе". Сотни юбок, туфель, духов и аксессуаров предприимчивая Сара Джессика Паркер оставила себе. Теперь актриса решила поделиться этим всем со своими поклонниками.
Ко всему, поклонники знаменитости и ее самого популярного персонажа также смогут заказать именной парфюм SJP Beauty и книги собственного издательства Сары Джессики.
"Наконец-то. В живую. Прямо сейчас. Официальный онлайн-магазин SJP Collection. Это были хорошие выходные", – написала Сара Джессика на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее на показ новой коллекции нижнего белья бренда Intimissimi в Вероне Сара Джессика Паркер пришла в ажурном топе бренда, который сочетала с роскошной атласной юбкой и белыми босоножками.
А на красную дорожку 44-го Фестиваля американского кино в Довиле надела платье с глубоким декольте от бренда Roland Mouret, усыпанное пайетками.
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