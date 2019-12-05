"Везде со мной": Кейт Миддлтон поделилась трогательными моментами материнства

Герцогиня рассказала, чего постоянно хочет ее сын – принц Луи

Кейт Миддлтон на елочной ферме Фото: Getty Images

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, которую подозревают в беременности, раскрыла некоторые подробности своей семейной жизни и воспитании детей.

Зачем принц Уильям планирует обновить обеты с Кейт Миддлтон, смотрите в сюжете:

Во время своего визита на ферму в графство Бакингемшир, где она выбирала елки для дошкольных учреждений, 37-летняя герцогиня поделилась забавными подробностями о своем младшем сыне – принце Луи. Разговаривая с семьями, поддерживаемыми ее организацией, Кейт начала смеяться над маленьким мальчиком, который пытался привлечь ее внимание, размахивая рукой в воздухе и выкрикивая "я, я". Герцогиня, которую позабавило его поведение, нежно погладила мальчика по щеке и сказала: "Ты напоминаешь мне моего маленького Луи. Он все время говорит "я, я, я", и он хочет везде ходить со мной", – цитирует слова Кейт Миддлтон издание Hello!.

Принц Луи Фото: AFP

Также супруга принца Уильяма рассказала, под каким деревом ее дети находят рождественские подарки дома. Обычно у них дома стоит пихта Нордмана, которая не осыпается, а под праздничным деревом всегда много презентов.

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