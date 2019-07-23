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"Везет же ее мужу": Настя Каменских предстала в откровенных образах

Украинская певица появилась на страницах известного глянца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:05
Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских после публикации сокровенного видео со съемок с Потапом решила снова удивить фанатов. На этот раз звездная красотка поделилась пикантными снимками с новой фотосессии для всемирно известного журнала L'Officiel. 

Смотрите также видео о том, как Потап и Настя скучают друг по другу:

На опубликованных кадрах в Instagram фигуристая Настя Каменских позирует в достаточно откровенных нарядах – черной спортивной одежде, боди и высоких серебристых сапогах. Помимо роскошных кадров, Настя решила вдохновить подписчиков и поделилась мотивационным постом. 

INSTAGRAM

"Чтобы мечты сбывались, нужно упорно над ними трудиться. Поставьте себе цели и идите к ней. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь, ведь каждый шаг делает вас ближе к мечте. Не бойтесь трудностей, они закаляют характер. И не бойтесь, если что-то не получится с первого раза, ведь это опыт, благодаря которому вы учитесь. Будьте настойчивы, не отступайте от своих целей и все получится!" – написала Каменских.

INSTAGRAM

Подписчики в восторге от фигуры любимой артистки и не жалеют под публикацией позитивных комментариев. Многие из них отметили, что Потапу повезло с такой супругой красавицей. 

Напомним, Настя Каменских призналась, что для нее важно в отношениях с Потапом.

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