"Вежливо отказалась": Меган Маркл не пойдет на церемонию "Эмми"

Предположительно, бывшая актриса "Форс-мажоров" отказалась принять приглашение из-за определенных королевских обязанностей

Меган Маркл. Фото: getty

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая недавно отпраздновало свое 37-летие, отказалась посетить церемонию вручения премии "Эмми". Отметим, что самое престижное событие для американского телевидения пройдет 17 сентября в Лос-Анджелесе.

Как сообщает The Sun, на этой неделе руководство телевизионной сети NBC получило информацию о том, что Меган "вежливо отказалась" от своего приглашения на 70-ю церемонию в театре Microsoft.

"Мы надеялись, что Меган примет участие и это будет прощание с поклонниками и коллегами по "Форс-мажорам". Руководство сериала и NBC предложили Гарри и ей отпраздновать вместе с самыми большими звездами, встретиться с ее друзьями из мира шоу-бизнеса", – рассказал источник в Лос-Анджелесе.

Предположительно, бывшая актриса сериала "Форс-мажоры" отказалась принять приглашение и быть специальным гостем на "Эмми", так как стала частью королевской жизни и получила определенные обязанности.

Напомним, ранее Меган Маркл была номинирована на "Эмми" как "Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале" за роль в сериале "Форс-мажоры", но не получила награду. А после помолвки с принцем Гарри в прошлом году герцогиня Сассекская заявила, что завершает свою актерскую карьеру. Также мы писали, Меган Маркл призналась, что скучает по сериалу "Форс-мажоры".