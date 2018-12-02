Вице-премьер Розенко и Кристина Лебедь рассказали, с чего начался их роман

Кате Осадчей удалось выведать подробности, волнующего многих романа

Елена-Кристина Лебедь, Павел Розенко и Катерина Осадчая. Фото: instagram/svitsketv

Телеведущая Елена-Кристина Лебедь, о романе которой с вице-премьером Украины, 48-летним Павлом Розенко, стало известно не так давно, поделилась новыми подробностями своих отношений.

В интервью Кате Осадчей 28-летняя звезда рассказала, что их роман начался после переписки на Facebook. При этом она отметила, что как настоящий мужчина, Розенко написал ей первым. После чего она не сразу поверила в это, и несколько раз уточняла, действительно ли ей пишет лично такое высокопоставленное лицо.

Елена-Кристина Лебедь Фото: facebook/ElenaKristina.Lebed

В то же время Катя поинтересовалась у вице-премьера относительно нынешнего статуса его законной супруги. На что тот ответил, что он официально развелся, поскольку бывает так, что люди расходятся.

На вопрос, не собираются ли Лебедь и Розенко официально зарегистрировать свои отношения, оба, слегка нервничая, ответили, что это покажет время. Стоит отметить, что у Павла Розенко от прошлого брака есть двое детей.

Напмним, что на вечеринку VIVA! Бал, которая состоялась во вторник, 20 ноября, Лебедь впервые пришла под руку с вице-премьером Украины. Тогда и стало понятно, что у них роман.