Victoria`s Secret Fashion Show 2018 в фото: самые яркие моменты показа
В Нью-Йорке отгремело масштабное фешн-событие
8 ноября в Нью-Йорке в выставочном центре Pier 94 состоялось одно из самых масштабных фешн-событий – Victoria`s Secret Fashion Show 2018. В этом году "ангелы" бельевого бренда демонстрировали коллекцию VS, созданную в коллаборации с любимчиком London Fashion Week, дизайнером Mary Katrantzou.
На подиум в невероятных соблазнительных комплектах вышли как хорошо знакомые зрителям топ-модели Джиджи и Белла Хадид, Стелла Максвелл, Кендалл Дженнер, Бехати Принслу, которая вернулась на показ после рождения ребенка. Также по сцене дефилировали новички Victoria`s Secret – Алексина Грехэм, модель с витилиго Винни Харлоу, Ясмин Вейналдум и Сэди Ньюман.
Отметим, что "ангелы" в нижнем белье и купальниках ходили под живое выступление Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey и Риты Оры. Для звезды модельного бизнеса Адрианы Лимы этот показ в рамках Victoria`s Secret Fashion Show стал последним. Модель очень трогательно попрощалась с брендом. Впервые на подиум в качестве "ангела" Лима вышла в 1999 году. Напомним, что ранее мы рассказали все самое интересное, что нужно знать о Victoria`s Secret Fashion Show.