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Victoria`s Secret Fashion Show 2018 в фото: самые яркие моменты показа

В Нью-Йорке отгремело масштабное фешн-событие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:49
Показ Victoria`s Secret Fashion Show 2018. Фото: AFP
Показ Victoria`s Secret Fashion Show 2018. Фото: AFP

8 ноября в Нью-Йорке в выставочном центре Pier 94 состоялось одно из самых масштабных фешн-событий – Victoria`s Secret Fashion Show 2018. В этом году "ангелы" бельевого бренда демонстрировали коллекцию VS, созданную в коллаборации с любимчиком London Fashion Week, дизайнером Mary Katrantzou.

На подиум в невероятных соблазнительных комплектах вышли как хорошо знакомые зрителям топ-модели Джиджи и Белла Хадид, Стелла Максвелл, Кендалл Дженнер, Бехати Принслу, которая вернулась на показ после рождения ребенка. Также по сцене дефилировали новички Victoria`s Secret – Алексина Грехэм, модель с витилиго Винни Харлоу, Ясмин Вейналдум и Сэди Ньюман.

Кендис Свейнпоул
Фото: AFP
Кендалл Дженнер
Фото: AFP
Ельза Хоск и Адриана Лима
Фото: AFP
Тейлор Хилл, Жасмин Тукс, Ельза Хоск, Адриана Лима
Фото: AFP
Тейлор Хилл, Жасмин Тукс, Ельза Хоск, Адриана Лима, Бехати Принслу, Кендис Свейнпоул
Фото: AFP
Винни Харлоу
Фото: AFP
Винни Харлоу
Фото: AFP
Виллоу Хенд и Bebe Rexha
Фото: AFP
Майя Коттон
Фото: AFP
Ельза Хоск
Фото: AFP
Ельза Хоск
Фото: AFP
Лейс Рибейро
Фото: AFP
Bebe Rexha
Фото: AFP
Белла Хадид и Рита Ора
Фото: AFP
Рита Ора
Фото: AFP
Адриана Лима
Фото: AFP
Белла Хадид
Фото: AFP
Винни Харлоу
Фото: AFP
Роми Стрейд
Фото: AFP
Лорен Рей, Дуки Тот, Фрида Эйсен, Леоми Андерсон, Аланна Аррингтон
Фото: AFP
Джиджи Хадид
Фото: AFP
Лорена Рей
Фото: AFP
Бехати Принслу
Фото: AFP
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Отметим, что "ангелы" в нижнем белье и купальниках ходили под живое выступление Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey и Риты Оры. Для звезды модельного бизнеса Адрианы Лимы этот показ в рамках Victoria`s Secret Fashion Show стал последним. Модель очень трогательно попрощалась с брендом. Впервые на подиум в качестве "ангела" Лима вышла в 1999 году. Напомним, что ранее мы рассказали все самое интересное, что нужно знать о Victoria`s Secret Fashion Show.

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Источник: "Сегодня"
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