Victoria`s Secret Fashion Show 2018 в фото: самые яркие моменты показа

В Нью-Йорке отгремело масштабное фешн-событие

Показ Victoria`s Secret Fashion Show 2018. Фото: AFP

8 ноября в Нью-Йорке в выставочном центре Pier 94 состоялось одно из самых масштабных фешн-событий – Victoria`s Secret Fashion Show 2018. В этом году "ангелы" бельевого бренда демонстрировали коллекцию VS, созданную в коллаборации с любимчиком London Fashion Week, дизайнером Mary Katrantzou.

На подиум в невероятных соблазнительных комплектах вышли как хорошо знакомые зрителям топ-модели Джиджи и Белла Хадид, Стелла Максвелл, Кендалл Дженнер, Бехати Принслу, которая вернулась на показ после рождения ребенка. Также по сцене дефилировали новички Victoria`s Secret – Алексина Грехэм, модель с витилиго Винни Харлоу, Ясмин Вейналдум и Сэди Ньюман.

Кендис Свейнпоул Фото: AFP Кендалл Дженнер Фото: AFP Ельза Хоск и Адриана Лима Фото: AFP Тейлор Хилл, Жасмин Тукс, Ельза Хоск, Адриана Лима Фото: AFP Тейлор Хилл, Жасмин Тукс, Ельза Хоск, Адриана Лима, Бехати Принслу, Кендис Свейнпоул Фото: AFP Винни Харлоу Фото: AFP Винни Харлоу Фото: AFP Виллоу Хенд и Bebe Rexha Фото: AFP Майя Коттон Фото: AFP Ельза Хоск Фото: AFP Ельза Хоск Фото: AFP Лейс Рибейро Фото: AFP Bebe Rexha Фото: AFP Белла Хадид и Рита Ора Фото: AFP Рита Ора Фото: AFP Адриана Лима Фото: AFP Белла Хадид Фото: AFP Винни Харлоу Фото: AFP Роми Стрейд Фото: AFP Лорен Рей, Дуки Тот, Фрида Эйсен, Леоми Андерсон, Аланна Аррингтон Фото: AFP Джиджи Хадид Фото: AFP Лорена Рей Фото: AFP Бехати Принслу Фото: AFP 1/23

Отметим, что "ангелы" в нижнем белье и купальниках ходили под живое выступление Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey и Риты Оры. Для звезды модельного бизнеса Адрианы Лимы этот показ в рамках Victoria`s Secret Fashion Show стал последним. Модель очень трогательно попрощалась с брендом. Впервые на подиум в качестве "ангела" Лима вышла в 1999 году. Напомним, что ранее мы рассказали все самое интересное, что нужно знать о Victoria`s Secret Fashion Show.