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Victoria’s Secret Fashion Show 2018: все, что нужно знать о событии

В этом году самое масштабное фешн-шоу пройдет 8 ноября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Victoria’s Secret Fashion Show. Фото: Getty Images
Victoria’s Secret Fashion Show. Фото: Getty Images

До самого грандиозного фешн-шоу от бельевого бренда Victoria’s Secret остаются считаные дни. Уже 8 ноября топовые модели со всего мира, которых бренд именует "ангелами", выйдут на подиум в нижнем белье.

Сегодня.Lifestyle собрал все самое интересное, что нужно знать о грядущем масштабном событии в мире моды.

Самым ярким и запоминающимся остается выход модели в драгоценном бра, цена которого достигает несколько миллионов долларов. В этом году бюстгальтер, выполненный Atelier Swarovski, выпала честь надеть шведской топ-модели Эльзе Хоск.

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Публикация от Victoria's Secret (@victoriassecret)

Дата

Как мы отметили ранее, шоу пройдет 8 ноября, но смонтированную телеверсию события покажут в эфире канала ABC 2 декабря. В этом году шоу решили провести в Нью-Йорке в выставочном центре Pier 94.

Модели

В шоу примут участие 60 моделей, 18 из них – новички. Уже известно, что в роскошных комплектах впервые продефилируют модель с витилиго Винни Харлоу, Ясмин Вейналдум и Сэди Ньюман.

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Винни Харлоу
Фото: instagram.com/winnieharlow

Также на подиум выйдут Адриана Лима, Бехати Принслу, Кэндис Свейнпол, Сара Сампайо, Стелла Максвелл, сестры Джиджи и Белла Хадид и Кендалл Дженнер.

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Стелла Максвелл
Фото: instagram.com/stellamaxwell

Коллаборация

В этом году Victoria’s Secret продемонстрирует белье, созданное в коллаборации с любимчиком London Fashion Week, дизайнером Mary Katrantzou. Отметим, что в прошлом году VS объединилась с Balmain, вовлекши его креативного директора Оливье Рустена. Добрую традицию сотрудничества с дизайнерами известный бренд основал в 2017 году.

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Коллекция Victoria's Secret x Mary Katrantzou
Фото: instagram.com/victoriassecret

Артисты

Ежегодно выходы "ангелов" Victoria’s Secret сопровождают живые исполнения артистов первой величины. И если в прошлом году модели дефилировали под Гарри Стайлса и Мигеля, то в этом году VS пригласили выступить Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey, Риту Ору, Шона Мендеса и The Struts.

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шоу модели fashion Винни Харлоу Victoria’s Secret
Источник: "Сегодня"
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