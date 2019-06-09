Видео дня: Дженнифер Лопес спела на одной сцене со своей дочерью

Трогательное видео певица опубликовала в своем Instagram

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Голливудская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно получила статус иконы стиля, растрогала сеть выступлением со своей дочерью. В Instagram знаменитости появилось короткое видео, где Джей Ло и Эмма вместе исполняют один из хитов певицы.

Смотрите видео о предстоящей свадьбе Дженнифер Лопес:

Звездный дуэт образовался на концерте Лопес в Калифорнии. Сейчас звезда находится в туре it's My Party.

Ролик с исполнением хита Limitless Дженнифер Лопес опубликовала на своей странице в социальной сети. "Я не могу в это поверить", – подписала пост артистка, добавив хештег "мамагордится".

Стоит отметить, что на сцену Дженнифер и Эмма вышли в одинаковых нарядах – красных платьях с пышными юбками. 11-летняя дочь Лопес удивила аудиторию и подписчиков своей звездной мамы умением брать высокие ноты.

Напомним, что ранее Дженнифер Лопес назначила дату свадьбы с Родригесом. Сам Родригес недавно поделился с подписчиками в Instagram архивным видео 1998 года, на котором он, будучи молодым спортсменом, делает признание касательно своей люби к будущей жене.

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