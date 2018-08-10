Вика из НЕАНГЕЛОВ: "Мне хотелось целоваться бесконечно"

Певица рассказала о первом поцелуе

Виктория Смеюха. Фото: instagram.com/vikanablack

Солистка группы НЕАНГЕЛЫ Виктория Смеюха призналась, каким был ее первый поцелуй.

Оказывается, к своему первому поцелую артистка относится достаточно скептически:

"Это был, наверное, не поцелуй, а все-таки пародия на него. В детском саду один парнишка, замылив мне глаза, сказал, мол, "давай поменяемся жвачками и таким образом с тобой поцелуемся". Я на него сначала, как на дурачка посмотрела, а он меня начал подзадоривать: "Ты что, боишься?". На всю жизнь запомнила!", – поделилась Вика за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!".

Виктория Смеюха. НЕАНГЕЛЫ Фото: канал "Украина"

А вот "осознанный первый поцелуй" произошел у Вики, когда она училась во втором классе. Интересно, что перед этим она увидела вещий сон.

"Мне приснилось, как меня целует парень, я еще удивилась: к чему этот сон? В этот вечер меня домой после школы проводил мальчик, возле подъезда обнял и поцеловал", – рассказала певица в эксклюзивном интервью каналу "Украина".

Но самые яркие и сладкие поцелуи, по словам Вики, только с любимыми людьми: "Конечно, это было, когда я любила человека. Мне хотелось целоваться бесконечно. Всю ночь напролет мы этим и занимались. Энергетика у нас была самая что ни на есть любвеобильная и сильная".

Напомним, Виктория показала фото с мамой и племянницей. Ранее Виктория Смеюха восхитила поклонников своей шикарной фигурой в купальнике.