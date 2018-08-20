Вика из "НЕАНГЕЛОВ" рассказала, какие трудности прошла ради собственной квартиры

Певица не раз брала кредит

Виктория Смеюха. Фото: instagram.com/vikanablack

Порой со стороны кажется, что жизнь звезды – сплошные "сливки". Впрочем, многие артисты на себе испытали трудности, с которыми сталкивается человек, мечтающий о собственном жилье. Во время съемок праздничного шоу "З Днем народження, Україно!" Вика из "НЕАНГЕЛОВ" рассказала, как получила собственную квартиру.

По словам Вики, ей уже не раз приходилось брать кредиты, и ради того, чтобы получить свою квартиру, пришлось вновь взять в долг. Причем, брать кредит Вика боялась, но мечта переселила:

"Выплачивала я достаточно долго, около пяти лет. Кстати, думала, что это будет дольше, но получилось все намного радужнее. А еще я очень благодарна отцу: он сразу сказал – "Дочка, ничего не знаю, ты не снимаешь квартиру, ты ее покупаешь". Он донес до меня мысль: это твоя квартира, просто ты выплачиваешь постепенно. Главное – понять эту схему и не бояться кредитов, все равно ты там будешь жить".

Вика из НЕАНГЕЛОВ Фото: instagram.com/vikanablack

Квартира Вики находится недалеко от центра города, в свободное время она старается наводить порядок и поддерживать атмосферу в жилье, о котором так мечтала. В будущем певица планирует приобрести и собственный дом. Более того, артистка уверена, что на пути к таким целям даже нужно столкнуться со сложностями:

"Я прошла через это и, мне кажется, многие должны пройти, чтобы понять цену деньгам. К тому же, когда все достается сразу, так неинтересно. Сейчас я свою квартиру холю и лелею. И сейчас я имею то, что сама заслужила и заработала", – рассказала Вика.

Телевизионную версию шоу зрители канала "Украина" увидят 24 августа в рамках праздничного эфира, посвященного Дню Независимости Украины.

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