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Вика из "НеАнгелов" рассказала о ботоксе и целлюлите

Девушки из группы "НеАнгелы" всегда пользовались популярностью у мужчин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Вика из &quot;НЕАНГЕЛОВ&quot;. Фото: instagram/vikanablack
Вика из "НЕАНГЕЛОВ". Фото: instagram/vikanablack

За кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое канал "Украина" покажет 24 августа в 21:00, солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха призналась, как ухаживает за кожей и поддерживает тело в тонусе.

Девушки из группы "НеАнгелы" всегда пользовались популярностью у мужчин. Конечно, много обсуждений вызывает внешность Вики и Славы: злопыхатели то и дело обвиняют солисток группы в увлечении модными косметическими процедурами.

neangely
"НеАнгелы"
Фото: канал Украина

По словам Виктории Смеюхи, в регулярных "манипуляциях" пока необходимости не было и утверждает, что ботокс она еще не пробовала.

"Более того, меня это немножко страшит. Пока я смотрю на себя – и мне все нравится. Конечно, каждое утро я делаю процедуры для своей кожи. Недавно летала в Америку и привезла оттуда много интересных масок. Вообще, когда попала там в косметический салон и магазин, словно оказалась в раю. Сейчас есть препараты, которые помогают поддерживать красоту естественным путем. А ботокс… я пока не рискую: говорят, когда начинаешь, можно увлечься и потом постоянно хочется себе колоть. Пока меня во внешности все устраивает", – рассказала Вика Смеюха за кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!".

Что касается фигуры, девушка признается: отчасти, ей просто повезло с генетикой, потому ни лишнего жира, ни целлюлита она у себя не наблюдает.

"Я по структуре очень миниатюрная. Мне нужно качаться и правильно питаться. Я стараюсь, конечно… Но признаюсь: на гастролях теряю столько энергии, что порой хочется картошки фри и заесть ее мясом и хлебом. Но стараюсь держать себя в руках", – призналась певица в эксклюзивном интервью каналу "Украина".
По словам Вики, здоровые привычки она прививала сама себе в детстве: "Пока одноклассницы ходили с пивом и сигаретой, я занималась спортом – хотела иметь идеальную фигуру".

Напомним, что ранее Вика рассказала о своих невероятных путешествиях. Также Виктория Смеюха разместила на своей странице в Instagram горячий снимок в купальнике

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