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Виктор Павлик и Екатерина Репяхова тайно поженились: первые фото молодоженов

Сегодня, 21:08

29 мая Виктор и Екатерина стали мужем и женой

Известный украинский певец Виктор Павлик и его концертный директор Катерина Репяхова тайно поженились еще 12 дней назад. Об этом сообщила на своей странице в Instagram новоиспеченная супруга народного артиста Украины.

"29 мая мы стали мужем и женой. Вот уже, как 12 дней. Нам очень хотелось, чтобы все прошло спокойно и только вдвоем, поэтому и решили объявить именно 10.06.20", – написала Катерина в соцсети.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, ранее пара сообщала, что в связи с пандемией коронавируса им пришлось отложить свадьбу на август.

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свадьба Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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