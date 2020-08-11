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Виктор Павлик обнародовал песню, слова для которой написал его сын

Сегодня, 11:37

Трогательной композицией певец поделился в Facebook

Украинский певец Виктор Павлик опубликовал песню, слова для которой написал его младший сын. 21-летний Павел Павлик, который с 2018 года боролся с онкологическим заболеванием, умер 7 августа. Его похоронили в воскресенье, 9 августа, в Киеве.

Виктор Павлик тяжело переживает смерть своего сына. По словам молодой жены артиста Екатерины Репяховой, после потери близкого человека, Виктор находится в нестабильном состоянии.

На своей странице в Facebook Виктор Павлик разместил песню, в написании которой принял участие его младший сын Павел. В тексте юноша отметил, что людям в сегодняшнее время не хватает чистоты чувств, любви, добра. Композицию исполнил сам Виктор Павлик.

"Вечная память, сынок! Лети, мой Ангел!"– подписал видео музыкант.

Ранее Виктор Павлик обнародовал видео, снятое в последние дни жизни его сына. В нем – архивные кадры с выступления артиста, где еще совсем маленький Паша обращается к отцу со словами "Папа, я тебя люблю", а также моменты, снятые в больнице, в последние дни жизни уже взрослого Павла.

Мы также писали, что в Сети появились архивные фото Виктора Павлика с новорожденным сыном Павлом.

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