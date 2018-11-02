Виктор Павлик передумал лечить сына за границей

Сейчас здоровьем парня занимаются украинские онкологи

Виктор Павлик. Фото: facebook.com/vpavlik100

Украинский певец Виктор Павлик, который рассказал о страшной болезни младшего сына Павла, приостановил сбор средств на его лечение. Артист записал видеообращение ко всем неравнодушным и поблагодарил их за помощь.

Также Павлик, который ранее рассказывал, что лечить сына нужно в Израиле, поделился, что пока его сын находится под наблюдением украинских онкологов.

"Лечение пока проходит в Украине, за границу пока что не едем, хотя предложений очень много из разных стран. Как сказали наши украинские врачи-онкологи: "Не мешайте нам лечить сына". Поэтому сбор средств для лечения моего сына пока что я прошу приостановить. Прошу перестать присылать мне деньги, потому что того, что вы мне прислали, его более, чем достаточно", – обратился к поклонникам Виктор.

Также исполнитель пообещал, что деньги, присланные людьми, которые он не использует на лечение сына, артист передаст на помощь людям с похожей болезнью.

"Не переживайте. Все деньги, которые пришли на лечение Павла, будут использованы по назначению. Ни одной копейки я для себя не возьму, можете в этом не сомневаться", – заверил певец.

Виктор Павлик с сыном Павлом Фото: facebook.com/vpavlik100

Напомним, в начале октября Виктор Павлик рассказал, что у его 19-летнего сына Павла обнаружили рак. Артист обратился к своим поклонникам с просьбой помочь ему собрать средства на лечение парня.