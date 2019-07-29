Виктор Павлик рассказал о сложном детстве и за что ему до сих пор стыдно

Мама воспитывала Виктора Павлика фактически сама

В эксклюзивной рубрике программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" о роли мамы в жизни известных мужчин Виктор Павлик рассказал о непростых отношениях с самым родным человеком и о чем певец сожалеет до сих пор.

История отношений у известного украинского певца Виктора Павлика с мамой очень непростая. Журналистам программы "Ранок з Україною" артист впервые открыл свои самые сокровенные тайны. Виктор Павлик уехал из родительского дома в 15 лет и, хотя сегодня в его репертуаре едва ли не десяток песен о маме, артисту до сих пор есть за что извиниться.

"Я не спрашивал у мамы, доверяла она мне или нет, просто себе делал свое дело, да и все", – рассказал артист в эфире "Ранку з Україною".

Виктор Павлик Фото: Facebook-страница Виктора Павлика

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Виктор Павлик родился в селе Теребовля на Ивано-Франковщине. Семья его жила бедно. Поэтому, когда на Новый год Виктор получил от родителей игрушечную яркую машинку – разве что не спал с ней. Боялся играть, чтобы не сломалась.

"Но больше всего мне запомнилось то, что в день рождения 31 декабря мне подарили акустическую гитару. Помню очень хорошо, что эмоции меня переполняли – для меня это был мегамощный подарок, что-то невероятное!" – поделился Виктор Павлик в эфире канала "Украина".

Тогда Виктор не верил своему счастью. И доброте родителей. Ведь он так их мучил в детстве – еженедельно его маму вызвали в школу.

"По жизни я холерик... меня постоянно называли выскочкой, – признался артист. – Мама нервничала, переживала, конечно ругала, плакала, била линейкой по рукам – помню, бегала за мной вокруг стола".

Мама воспитывала Виктора фактически сама, потому что отцу было "не до этого" – работа, рыбалка, друзья. Зато мама была всегда рядом. И именно она уже в три года отдала сына на музыку.

"Мама, наверное, почувствовала, что во мне есть этот талант, я могу петь, – рассказывает Виктор Павлик в программе "Ранок з Україною". – Она всегда, и когда я был маленький, и уже позже, и сейчас гордилась мной".

Напомним, 25-летняя девушка Виктора Павлика прокомментировала их роман.

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