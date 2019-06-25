Виктор Павлик развелся с женой и живет с 25-летней девушкой

Певец пока не спешит делиться подробностями личной жизни

Виктор Павлик живет с Екатериной Репяховой Фото: instagram.com/viktorpavlik

Стало известно, что 53-летний украинский певец Виктор Павлик развелся с третьей супругой Ларисой, с которой состоял в браке с 2012 года. Более того, Виктор Павлик уже давно живет со своим концертным директором, 25-летней Екатериной Репяховой. Девушка не скрывает отношения с певцом, в то время как сам Павлик афишировать роман не спешит – во избежание критики. Об этом сообщает Апостроф.

Виктор Павлик презентовал новую песню:

Выяснилось, что Екатерина является давней поклонницей творчества Виктора Павлика и часто посещала его концерты в Трускавце вместе с мамой.

"Я с детства любила творчество Виктора. Часто ездила с мамой в Трускавец отдыхать, лечиться, пить водичку, а он там постоянно выступал. Поэтому на его концертах я бывала с самого детства. Фактически благодаря этому я его и знала, потому что сама родилась в Днепре – там про Виктора Павлика я особо и не слышала", – признается Екатерина.

А вот знакомство пары произошло в Николаеве, куда девушка приехала на концерт кумира. По иронии судьбы, Екатерина и Виктор оказались соседями.

"Во время концерта он вдруг сказал: "Спасибо гостинице "Континент" за то, что так хорошо меня принимают". И я поняла, что я живу в этой же гостинице. Совершенно случайно. Для меня это был шок. Я тогда подумала: "Вау, буду с Виктором под одной крышей спать!", – вспоминает Екатерина.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова Фото: instagram.com/repyahovakate Виктор Павлик и Екатерина Репяхова Фото: instagram.com/repyahovakate Виктор Павлик и Екатерина Репяхова Фото: instagram.com/repyahovakate Виктор Павлик и Екатерина Репяхова Фото: instagram.com/repyahovakate Виктор Павлик и Екатерина Репяхова Фото: instagram.com/repyahovakate 1/5

Когда девушка пришла в номер, услышала голос певца и вышла в коридор. Там и состоялось знакомство будущей пары.

"Я вышла в коридор, а он мне говорит: "А я вас искал". Дело в том, что в букете я оставила ему записку, в которой написала, что люблю его, и что приехала из Киева. Он мне говорит: "Почему же вы не оставили номер телефона?" Я не знала, что ответить, я ж как бы не с этой целью приехала", – говорит Екатерина.

Пара общалась в Facebook и встречалась, а затем Екатерина стала концертным директором Виктора Павлика.

"Тогда же я ему показала ту самую фотографию из Трускавца, мы пообщались, нашлись на Facebook. Стали переписываться и поддерживать связь, встречаться время от времени. Ну а потом все это переросло в отношения. Со временем я стала его концертным директором. Ну и так все это закрутилось… Еще позже Виктор развелся с супругой", – вспоминает спутница Виктора Павлика.

Екатерина Репяхова также заявила, что держит Павлика в ежовых рукавицах, зная, что он еще тот ловелас.

"Мы все время вместе. Я все организовала так, что у него просто нет шансов. Даже если бы он что-то где-то и захотел, весь календарь, весь график – все в моих руках. Он может не знать, что у него 15-го июля, а я знаю. Я читала раньше, что он ловелас и любитель пофлиртовать. Но я такая, что не позволю. И он это знает", – сказала девушка.

О свадьбе Виктор Павлик и Екатерина Репяхова пока не задумываются. Лишь недавно певец пришел в себя после развода с третьей женой.

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