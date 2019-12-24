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Виктор Павлик встретит Новый год 2020 с молодой возлюбленной

По словам артиста, Екатерина для него – все

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:02
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Фото: instagram.com/repyahovakate

В этом году Виктор Павлик, наконец, встретит новогодние праздники и свой 54-й день рождения, который певец отмечает 31 декабря, в компании своей молодой возлюбленной Екатерины Репяховой, с которой состоит в отношениях уже более четырех лет. Откровенно о своих праздничных планах Виктор Павлик рассказал "Зірковому шляху" на съемках "Новогодней Музыкальной платформы".

"С Катей мы всегда рядом. Даже если я не дома, Катя все равно со мной. Потому что она – мое все. И пиар-директор, и менеджер, и продюсер, и администратор, и любимый человек мой", – говорит Виктор.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Фото: Facebook

Напомним, этим летом стало известно, что певец после 25 лет жизни с женой Ларисой ушел от нее к младшей почти на 30 лет Екатерине. И это первый Новый год, который влюбленные, уже не таясь, проведут вместе.

"А вот после Нового года – это интересно. Мы едем в Западную Украину, в Трускавец. Там на ужин к маме 6-го числа. А уже 8-го мы летим в Словакию на лыжи", – поделился артист.

Ранее мы также писали, что экс-жена обнародовала фото обнаженного Виктора Павлика.

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