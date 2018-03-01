Виктория Бекхэм назвала себя "ужасной матерью"

Сегодня, 17:02

Дизайнер написала об этом в Instagram

Фото: instagram.com/victoriabeckham
Фото: instagram.com/victoriabeckham

В Instagram-аккаунте знаменитого дизайнера и экс-солистки "Spice Girls" Виктории Бекхэм появились забавные снимки ее детей. На фото ее сыновья – 15-летний Ромео и 13-летний Круз изображены с не очень веселыми лицами. Оказывается, мама заставила их идти в школу, в то время, как на дворе выпал снег. В Лондоне сейчас минусовая температура и выпало немного снега, из-за чего в некоторых школах занятия могут отменить.

"Когда мама заставляет идти в школу в снег. И твои друзья даже не пошли", – подписала фото Виктория и добавила шуточный хештег "ужасная мать".

Звезда поделилась еще одним фото, на котором ее младшая дочь Харпер также отправляется в школу. "Идем в школу. Всем привет из Лондона", – подписала фото дизайнер.

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Фото: instagram.com/victoriabeckham

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Фото: instagram.com/victoriabeckham

Недавно с Викторией произошел неприятный случай. Знаменитость сломала ногу. Дизайнер опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой изображена с костылями. Как оказалось, Бекхэм неудачно упала, когда каталась на лыжах. 

Ранее Бекхэм украсила обложку испанского Vogue.
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Источник:

"Сегодня"

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