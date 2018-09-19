Виктория Бекхэм: "Не стоит сдаваться, если тебе говорят "нет"

Дизайнер рассказала, как построила свою карьеру

Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Известный дизайнер Виктория Бекхэм, которая после показа на Неделе моды зажгла на вечеринке под хиты Spice Girls, откровенно рассказала о своем успехе в интервью журналистам Glamour. Она призналась, что ей никогда ничего не давалось легко. И если она смогла стать успешной, то сможет каждый.

"Мне пришлось многому учиться на работе. Очень важно принимать себя такой, какая ты есть. Я всегда это говорила, даже еще во времена "Spice Girls", когда была очень молода и неопытна. Нужно всегда продолжать идти вперед и верить в себя", – рассказала Виктория.

Она добавила, что вдохновенно работала, чтоб ее талант заметили. К тому же, Виктория призналась, что в школе не была популярной девушкой. Ей также сложно было преодолевать комплексы и все трудности на пути к успеху.

"Я никогда не была популярной девочкой в школе, и мне было нелегко. Не стоит сдаваться, если тебе говорят "нет". Нужно просто усердно работать и окружить себя верными людьми", – посоветовала дизайнер.

Напомним, накануне Виктория Бекхэм снялась в рекламной кампании, посвященной юбилею своего бренда. Дизайнер устроила смешную фотосессию, уместившись в огромный бумажный пакет для шопинга.