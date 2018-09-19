Виктория Бекхэм: "Не стоит сдаваться, если тебе говорят "нет"
Дизайнер рассказала, как построила свою карьеру
Известный дизайнер Виктория Бекхэм, которая после показа на Неделе моды зажгла на вечеринке под хиты Spice Girls, откровенно рассказала о своем успехе в интервью журналистам Glamour. Она призналась, что ей никогда ничего не давалось легко. И если она смогла стать успешной, то сможет каждый.
"Мне пришлось многому учиться на работе. Очень важно принимать себя такой, какая ты есть. Я всегда это говорила, даже еще во времена "Spice Girls", когда была очень молода и неопытна. Нужно всегда продолжать идти вперед и верить в себя", – рассказала Виктория.
Она добавила, что вдохновенно работала, чтоб ее талант заметили. К тому же, Виктория призналась, что в школе не была популярной девушкой. Ей также сложно было преодолевать комплексы и все трудности на пути к успеху.
"Я никогда не была популярной девочкой в школе, и мне было нелегко. Не стоит сдаваться, если тебе говорят "нет". Нужно просто усердно работать и окружить себя верными людьми", – посоветовала дизайнер.
Напомним, накануне Виктория Бекхэм снялась в рекламной кампании, посвященной юбилею своего бренда. Дизайнер устроила смешную фотосессию, уместившись в огромный бумажный пакет для шопинга.