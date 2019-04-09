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Виктория Бекхэм окажет помощь Меган Маркл и принцу Гарри

Дизайнер находится в хороших отношениях с герцогом и герцогиней Сассекскими

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:48
44-летняя модель и дизайнер Виктория Бекхэм
44-летняя модель и дизайнер Виктория Бекхэм
Фото: AFP

Беременная Меган Маркл и принц Гарри наконец-то переехали в свой коттедж Фрогмор, после его ремонта стоимостью 3 миллиона фунтов стерлингов. Теперь стало известно, что подруга семейной пары, экс-солистка Spice Girls и известный дизайнер Виктория Бекхэм помогает Меган и Гарри с дизайном их жилища.

Интересно, что вместо того, чтобы украшать стены дорогими произведениями искусства, бывшая актриса Меган отправила Виктории плакаты со своего девичника в Торонто.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Один из источников из окружения пары объяснил: "Гарри и Меган хотят сделать Фрогмор как можно более домашним, и Меган приберегла много фото и плакатов со времен съемок в "Форс-мажорах". Меган, которая, как ожидается, родит в этом месяце – также позаботилась о том, чтобы в доме было много семейных фото.

Другие детали, как сообщают западные СМИ, поможет оформить Виктория Бекхэм.

Напомним, Меган Маркл снова привлекла внимание прессы скандальным заявлением.

Ранее мы сообщали, что лучшая подруга герцогини Сассекской Серена Уильямс случайно намекнула на пол будущего королевского ребенка.

Смотрите видео о том, что Меган Маркл попала в скандал из-за своей старшей сестры:

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принц Гарри Меган Маркл Виктория Бекхэм
Источник: Сегодня
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