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Виктория Бекхэм подставила Еву Лонгорию: забавное фото

Дизайнер сделала фото голливудской актрисы у себя дома в Лондоне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:42

Известная британская дизайнер Виктория Бекхэм, которая украсила обложку немецкого Vogue, подложила свинью своей лучшей подруге, актрисе Еве Лонгории. Она выставила звезду в очень неудачном ракурсе. Американская актриса приехала в Лондон навестить семью Бекхэмов и свою крестницу 8-летнюю Харпер.

Радостная кума сфотографировала их с девочкой и стилистом Кеном Пейвсом, выложив фотографию в Instagram.

Ева Лонгория в гостях у Виктории Бекхэм
Ева Лонгория в гостях у Виктории Бекхэм
Фото: instagram.com/victoriabeckham

"Когда неожиданно приехали тетя Ева и дядя Кен! Целуем и добро пожаловать в Лондон!" – написала именитая дизайнер.

Судя по фото, Виктории не быть фотографом! 44-тилетняя Ева получилась коротконогой и очень уставшей. И если раньше Бекхэм и Лонгория были примером истинной дружбы в шоу-бизнесе, то теперь у женщин есть веская причина для ссоры.

Недавно стало известно, что в семье звездных супругов Виктории и Дэвида Бекхэм сейчас сложный период. Именитый футболист умоляет свою жену-дизайнера покончить с алкогольным пристрастием. Отметим, что британскую звезду многократно выдели на светских мероприятиях под алкогольным опьянением.

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