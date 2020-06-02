Виктория Бекхэм получила внушительный гонорар за отказ выступать в Spice Girls

В прошлом году поп-группа дала 13 концертов в рамках мирового тура

Певица и дизайнерка Виктория Бекхэм, которая едва не покончила с собой из-за измены своего мужа Дэвида, получила миллион фунтов за отказ от тура со Spice Girls. В прошлом году участницы легендарной группы провели гастроли из 13 концертов и заработали 4,5 миллиона фунтов. Часть денег ушла экс-"перчинке" Виктории.

Напомним, что еще в 2018 году группа Spice Girls шокировала фанатов новостью о возвращении на сцену. Тогда же стало известно, что единственной, кто не присоединится к бывшим коллегам стала Виктория Бекхэм.

Дизайнерка Виктория Бекхэм Фото: AFP

Тем не менее отказ от концертов не помешал Виктории заработать около 1 миллиона фунтов на воссоединении коллектива. Об этом сообщает The Sun.

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Бекхэм получила пятую часть от всех доходов с рекламы, лицензионных соглашений и продаж фирменных товаров группы. При этом ее модельный бизнес не первый год не приносит прибыли. Согласно данным издания, убытки ее компании за 2019 год составили 12 миллионов фунтов.

Подробнее о модельном бизнесе Виктории Бекхэм смотрите в сюжете:

24 мая 2019 года Spice Girls дали свой первый концерт большого тура по Великобритании, который состоялся в Дублине. Виктория Бекхэм тогда опубликовала в своем Instagram групповое фото "перчинок" и пожелала своим коллегам удачного турне.

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