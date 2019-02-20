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Виктория Бекхэм рассказала, что бесит ее мужа в ней

Виктория – любит чистый беспорядок, а вот Дэвид – наоборот

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
Фото: AFP

Известный дизайнер, певица и светская львица Виктория Бекхэм, на которую очень похожа девушка старшего сына Бруклина, откровенно рассказала, что может взбесить ее супруга Дэвида Бекхэма. Как известно, футболист страдает излишней педантичностью.

Виктория в своем новом влоге на YouTube-канале показала свой гостиничный номер в Нью-Йорке, куда она прибыла для запуска совместного проекта с Reebok.

Перед тем, как показать свою комнату, дизайнер предупредила, что та похожа на "помойку". Так, в номере были разбросаны на полу и столе полотенца и была не заправлена кровать. Бекхэм призналась, если Дэвид это увидит – его охватит паника.

"Я гермофоб – все, что меня окружает, должно быть очень чистым. Я действительно все вокруг дезинфицирую. И от этого бесится мой муж. Но парадокс в том, что он до страсти любит порядок, а я нет, поэтому его это раздражает и тот беспорядок, который я всегда создаю", – рассказала Виктория.

Ранее Дэвид Бекхэм сам делился тем, что страдает излишней педантичностью. 

Напомним, Виктория Бекхэм успела подружиться со своей "невесткой" – Ханой Кросс, которая встречается со старшим сыном Бруклином. Более того, девушка носит вещи бренда Виктории Бекхэм.

Стоит отметить, что Виктория – всегда в отличной форме.

Смотрите видео о том, Виктория Бекхэм отпраздновала свой День рождения:

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Источник: Сегодня
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